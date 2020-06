"El sistema está roto y lleno de estereotipos", reconoce expolicía

"Ya no soy policía por muchas razones. Pero una gran parte de mi decisión de dejar la policía se debe al sesgo injustificado que se ha expuesto en los últimos años en respuesta al movimiento Black Lives Matter", fueron las palabras de un hombre blanco que solía ser un oficial de policía en el área metropolitana de Kansas City.

Tras la muerte de George Floyd, un afroamericano quien murió en manos de un policía blanco de Minneapolis, dijo que "realmente las vidas negras importan", sin embargo, también reconoció que no es fácil ser un oficial de policía, por lo que respeta profundamente la posición y el sacrificio que hacen quienes lo sostienen.

Casey Miller es un ex oficial del Departamento de Policía de Lenexa y habló para el sitio Kansascity.com sobre la preparación de los agentes en Estados Unidos, la cual, dijo, tiene un problema al resaltar los estereotipos y aunque no se contrataría a un policía que externara un racismo, no hay capacitación para entender a la comunidad afroamericana sino que se incrementan los prejuicios y el miedo.

Soy blanco, pero reconozco y entiendo el privilegio blanco. Ningún departamento de policía contrataría intencionalmente a un racista absoluto. Ningún departamento toleraría el racismo o la discriminación flagrante. Sin embargo, existe un problema profundamente arraigado en cómo se entrena a los oficiales y cómo esa capacitación juega con los estereotipos y los miedos que ya están inculcados en ellos

El hombre que era policía dijo que, "se está entrenado para pensar que cada persona que encuentres tiene el potencial de matarte, y puede intentarlo".

"Nunca me enseñaron que a pesar de que existe el potencial, la mayoría de las personas en realidad no van a tratar de matarte. No había equilibrio, sólo la idea de que todos pueden matarte y todos intentarán matarte", agregó.

Bajo su experiencia, comentó que, la mayoría de los oficiales blancos, racistas o no, tienen un sesgo dentro de ellos que les hace tener más miedo a un pueblo negro, pues nunca han sido entrenados para comprender o tuvieron la oportunidad de preguntar qué hace que el encuentro de una persona negra con la policía sea tan diferente del de una persona blanca.

No es sólo el sesgo injustificado y el miedo lo que impulsa este problema. Fui entrenado para nunca tener un perfil racial. Más bien, fui entrenado para un perfil criminal. He visto a los oficiales provocar a las personas para que puedan tener la oportunidad de usar la fuerza, cuando de otro modo podrían haber manejado algo pacíficamente

Asimismo, agregó: "He visto grupos de oficiales al unísono, sin hablar, asegúrese de apagar las cámaras y los micrófonos para no grabar lo que no quieren grabar. El sistema está roto y el cultivo es tóxico. Este no es un problema de Kansas City. Es un problema social".

Por lo que consideró urgente exigir cambios sistémicos en la capacitación policial para reconocer y abordar nuestros prejuicios y temores más profundos para mantener a salvo a todos los miembros de nuestra comunidad.

(María José Pardo)