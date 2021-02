“El sexo no tiene sentido y no es productivo", la asexualidad, la preocupación que alarma a China

Cada día es más común que existan más personas asexuales en China, lo que se ha convertido en una gran preocupación para todas las familias de aquel país, pues como se sabe la cultura china le da un gran valor a la familia, y los padres se alarman incluso por la mayor probabilidad de que sus hijos permanezcan solteros y sin hijos

Pero, ¿qué es la asexualidad?

La asexualidad es diferente al celibato, que es una elección, o a la disfunción sexual, que hace que las personas con trastornos experimenten angustia debido a su falta de atracción sexual; en este caso sólo no se tiene atracción sexual.

Por lo que la asexualidad se está volviendo más conocida como una orientación sexual en China a medida que las comunidades asexuales en internet emergen a través de diferentes plataformas sociales.

Tipos de asexualidad

Los asexuales románticos no experimentan atracción sexual, pero sí experimentan atracción romántica.

Los asexuales arrománticos varían de buscar solo amistad a admitir que no son cariñosos con las personas, ni siquiera con sus familiares o sus padres.

Personas asexuales

Aunque no hay cifras exactas sobre las personas asexuales en China, investigadores chinos creen que hay alrededor de 10.8 millones de personas asexuales en China, dado que hay 1,080 millones de personas mayores de 20 años, según las últimas cifras.

Como es el caso de la joven china Diane Xie, a quien no le preocupa no sentir atracción sexual y no se imagina teniendo relaciones sexuales con alguien.

"Creo que nunca he sabido lo que es sentir atracción sexual", dijo.

"Pero sí creo que estar libre de deseo sexual es algo bueno para mí, ya que creo que el sexo realmente no tiene sentido y no es productivo", agregó.

Muchos asexuales en China participan en varios foros en línea alojados en algunas de las aplicaciones de redes sociales más populares del país.

Los participantes intercambian y comparten experiencias de forma regular e incluso han desarrollado un vocabulario propio.

Apps

Existen aplicaciones populares en China, como Zhihu, WeChat y QQ, que tienen comunidades de asexualidad en las que los miembros también pueden contarse en decenas de miles.

Tan sólo en el grupo de asexualidad de Douban, una red social china, hay más de 10,000 usuarios.

También han surgido agencias de citas y sitios web que actúan como agentes matrimoniales asexuales, como www.wx920.com.

