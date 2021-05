El resurgir del Partido Comunista y su victoria histórica en Chile

La economista Irací Hassler Jacob, de 30 años, se convirtió en la alcaldesa electa de Santiago tras los comicios del 15 y 16 de mayo. La militante comunista logró arrebatarle la capital chilena a la derecha, que usualmente tiene el control de la ciudad.

La victoria que la izquierda consiguió en el país, particularmente en Santiago, le da esperanzas al Partido Comunista frente a los comicios presidenciales de noviembre.

"Es tremendamente significativo en este momento histórico que la izquierda y la unidad social y política de los barrios hayamos logrado conquistar el municipio de Santiago", asegura Hassler al diario El País.

¡Muy buenos días vecinos y vecinas! ¡Tenemos alcaldía constituyente en Santiago y también un concejo municipal mayoritario para los cambios! ¡Sean todos y todas muy bienvenidas! #VivamosBienSantiago pic.twitter.com/AZqI4wQlNW — Irací Hassler Jacob (@IraciHassler) May 17, 2021

¿QUIÉN ES IRACÍ HASSLER?

La alcaldesa electa nació en Santiago en 1990, en una familia con orígenes franceses y brasileños.

Ya que nació unos ocho meses luego de que terminara la dictadura de Augusto Pinochet. Por ello, su niñez y adolescencia se dieron al mismo tiempo que los primeros gobiernos democráticos en Chile.

"Fue una transición muy lenta", asegura Hassler. "Fue una transición en buena medida pactada, excluyente de sectores que posibilitaron terminar con la dictadura y, lo más importante, con muy poca transformación del modelo neoliberal a ultranza que mercantilizó todas las esferas de la vida".

En 2009, Hassler ingresó a la Universidad de Chile y, a partir de ahí, se hizo dirigente en espacios de izquierda.

En 2011, fue parte del movimiento estudiantil que confrontó al primer Gobierno del actual presidente, Sebastián Piñera. A finales de año, ingresó a Juventudes Comunistas, donde militaban Camila Vallejo y Karol Cariola, dos de las principales figuras mujeres en esos tiempos.

Ya en la universidad, la alcaldesa electa desarrolló una mirada crítica sobre la economía.

LA VIDA POLÍTICA

Irací Hessler ha sido concejal en Santiago desde 2016, bajo la administración del actual alcalde Felipe Alessandri. Sin embargo, Hessler lo critica por "avalar una política represiva y violenta.

"La alcaldía no tiene la labor del control del orden público, pero el actual alcalde confundió su papel respecto de la relación con la movilización social y con carabineros", afirma. "La democratización que está cursando nuestro país representa una esperanza para terminar con estos problemas en nuestros barrios. Pero para terminarlo no con represión, porque no sirve".

ACV

Con información de El País.