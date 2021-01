El recuerdo de Biden que lo atormenta desde sus años en la primaria

Joe Biden, quien está a pocas horas de convertirse en el presidente de Estados Unidos, ha hablado varias veces sobre su impedimento del lenguaje y sobre los problemas de inseguridad que le ha causado.

En el libro Joe Biden: una nueva era de Evan Osnos, Biden da más detalles acerca de cómo su tartamudez afectó su infancia y sobre cómo lo molestaban sus compañeros de la escuela. "Hablaba como en clave morse. Punto-punto-punto-raya-raya-raya-raya," recuerda. "Era como tener que estar en el rinco´n con las orejas de burro. Los dema´s nin~os me miraban como si fuera tonto. Se rei´an. Al di´a de hoy, puedo recordar el terror, la vergu¨enza, la furia absoluta de forma tan vi´vida como cuando ocurrio´".

El presidente electo explica que sus clases de latín eran particularmente difíciles: "Llevaba solo tres semanas en la escuela y ya me llamaban Joe Impedimenta, por mis problemas al hablar".

Biden explica que su madre le ayudó a recuperar su confianza. También logró disminuir su tartamudeo a base de práctica. Su técnica consistía en leer en voz alta en frente a un espejo, y en anticiparse a lo que los demás le podían preguntar. "Se´ que tal persona me va a preguntar por el juego de los Phillies, o el de los Yankees. ¿Por que´ no cortarlo de rai´z y preguntarle por los Yankees desde el principio? Asi´, puedes ensayarlo mientras te acercas".

Sin embargo, su tartamudeo no se quitó del todo: lo siguió también en su camino a la presidencia, y las burlas al respecto también. En el segundo debate demócrata en julio de 2020, Biden tuvo dificultades para pronunciar algunas palabras y Fox News hizo un montaje al respecto. El presentador Steve Hilton dijo entre risas: "Mientras las palabras correctas luchaban por hacer ese peligroso viaje del cerebro a la boca de Joe Biden, la mitad de las veces parecía rendirse con esta algo trágica y débil admisión de la derrota".

También Donald Trump, a quien se enfrentó en las elecciones del año pasado, se ha burlado de él. El republicano se refirió a Biden como "Joe el Tartamudo" en varias ocasiones durante su campaña de reelección.

Sin embargo, el presidente electo ha sido elogiado por organizaciones como Stamma, la cual brinda apoyo a personas tartamudas. De igual manera, varias personas con el mismo impedimento de lenguaje le han brindado su apoyo. En agosto de 2020, durante una convención virtual en New Hampshire, un niño de 13 años habló de su admiración por Joe Biden. Brayden Harrington, quien también es tartamudo, explicó: "Si no fuera por Joe Biden, no estaría hablando con ustedes ahora", y expresó que el demócrata lo ayudó a recuperar su autoestima.

En una entrevista con CNN, Biden habló sobre el tartamudeo. "No tiene nada que ver con tu cociente de inteligencia. No tiene nada que ver con tu composición intelectual," explicó. "Sabes, la tartamudez, cuando piensas en ello, es la única desventaja de la que la gente todavía se ríe. Que todavía humilla a la gente. Y ni siquiera tienen la intención de hacerlo."

(djh)