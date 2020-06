El primer vuelo de Pedro, de 9 años, fue al lado de un paciente covid

Pedro, de nueve años, tomó su primer vuelo para mudarse a Lanzarote, una de las Islas Canarias, junto a su madre y su hermana mayor, No contaba que el asiento de al lado sería ocupado por un hombre de 53 años que minutos antes de que el avión despegara recibió la noticia de que había dado positivo a la prueba de covid que se había realizado días atrás, pero no avisó a nadie de la tripulación.

"Me quedé petrificada. Porque ese hombre no llevaba guantes y estuvo sin mascarilla ratos largos en el vuelo al lado de mi hijo", cuenta la madre de Pedro, quien junto a su hermana, de 11 años, no entiende muy bien la situación, pero ve preocupada a su mamá, recoge El País.

Este hombre había viajado a Madrid y después hasta Manzanares (Ciudad Real) para asistir al entierro de su madre, con quien no habría tenido contacto. Según fuentes del Gobierno castellanomanchego, el sujeto sí contactó al resto de sus familiares, de los que al menos uno había dado positivo al coronavirus, motivo por el que también le hicieron la prueba al pasajero.

Cuando se le quisieron notificar los resultados, repararon en que estaba viajando hacia las islas. Al arribar el avión en la isla canaria, un grupo de guardias civiles, con equipos de seguridad viral, entraron en la aeronave para organizar el descenso de los pasajeros e impedir el contacto del infractor con otros viajeros.

Agruparon a las 14 personas que habían estado "lo suficientemente cerca" del varón infectado, incluidos Pedro y su familia, quienes fueron trasladadas a tres hoteles que ofreció el Cabildo de Lanzarote de manera gratuita para realizar un confinamiento de 14 días.

Allí, contarán con un servicio de catering y atención sanitaria.

"No es justo que paguemos las irresponsabilidades de otros", dice la madre de Pedro. "Mi hijo viajaba a su lado y yo no paro de llorar de impotencia ante tanta irresponsabilidad", agrega y asegura que lo primero que hará luego de poder salir será denunciar al pasajero con covid-19.

Otras 36 personas que también viajaban en el avión han decidido aislarse de manera voluntaria, 23 de ellas en sus casas.

La presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, dijo que el próximo viernes se les realizará una prueba PCR para "comprobar la salud de todos".

Sin embargo, expuso que el resultado de la PCR del varón, al que se le ha abierto un expediente, no presentaba una carga vírica alta.

