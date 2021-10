El pionero latinoamericano de los "paraísos fiscales"

Este fin de semana se filtraron los denominados "Papeles de Pandora", documentos que revelan una red dedicada a la evasión y elusión fiscal internacional, de la cual es clave uno de los bufetes más prestigiosos de Centroamérica, Alemán, Cordero, Galindo & Lee, mejor conocido como Alcogal.

En los últimos 30 años, de acuerdo con los documentos, la empresa con sede en Panamá se convirtió en un imán para los ricos y poderosos de Latinoamérica y de todo el mundo para ocultar sus riquezas a través de la creación de empresas ficticias.

Información del diario español El País señala que tras la revelación de los "Papeles de Pandora", la empresa volvió a entrar en modo "control de daños".

Alcogal sirvió de intermediario para más de 160 políticos y funcionarios públicos, entre los que se encuentran presidentes panameños, un candidato a presidente en las próximas elecciones de Honduras, el presidente de Ecuador y el rey de Jordania.

Los Papeles de Pandora contienen información sobre más de 14 mil entidades offshore en Belice, las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y otros paraísos fiscales, creadas por Alcogal en nombre de más de 15 mil clientes, en su mayoría desde 1996.

EL PIONERO DE LOS "PARAÍSOS FISCALES" EN AL

En 1981, Jaime Alemán, hijo de un antiguo embajador de Panamá en Washington, regresó al país centroamericano luego de recibirse como abogado de la facultad de Derecho de la Universidad de Duke y trabajar en el departamento jurídico del Banco Interamericano de Desarrollo en la capital de Estados Unidos.

Pronto se inconformó con el esquema de escalar posiciones dentro del bufete de su padre, según sus memorias publicadas en 2014 bajo el título de "La honestidad no tiene precio".

Para 1985, luego de un breve paso como asesor jurídico del presidente panameño Nicolás Ardito Barletta, Jaime Alemán reclutó a Carlos Cordero, Aníbal Galindo y Jorge Federico Lee para fundar la firma de abogados Alcogal, dedicada desde el primer día, a los asuntos confidenciales, señala información de El País.

A sus primeros clientes, la firma cobró 25 mil dólares por crear unas llamadas sociedades anónimas, según escribió Alemán en sus memorias y en las que se refiere a este tipo de fraude como un "negocio maravilloso" que permite a los bufetes de abogados cobrar honorarios anuales por actuar como agentes registrados, es decir, gestionar documentos legales y reglamentarios.

Los bufetes pueden cobrar honorarios adicionales por poner a sus propios empleados para que aparezcan en los documentos de constitución como administradores, de modo que el propietario real quedaba oculto al público.

Una vez constituida la empresa en el extranjero, el cliente podía ir a Suiza, Luxemburgo, Andorra, Hong Kong, o algún paraíso fiscal, abrir "una cuenta cifrada cuyo beneficiario era una sociedad anónima panameña, que a su vez operaba en forma totalmente secreta, y que no tenía la obligación de pagar impuestos ni en Suiza ni en Panamá. Las autoridades en el país del cliente no tenían idea de la existencia de estos fondos, con lo cual no podían cobrarle impuesto a este", según describe Alemán en su libro.

Estos fueron los cimientos de la economía de los paraísos fiscales.

Sin embargo, se trata también de un negocio arriesgado, debido a la confidencialidad buscada por los clientes pues suelen tener algo que ocultar, como en el caso en que Alcogal creó al menos cinco empresas utilizadas por Augusto Pinochet, dictador de Chile de 1973 a 1990.

Alcogal tiene "una política muy clara de no prestar servicios a empresas posiblemente vinculadas a actividades ilícitas", afirmaba en una declaración judicial en la que también se aseguró que se ignoraba el uso de las cuentas.

¿QUÉ SON LOS PAPELES DE PANDORA?

La filtración masiva de documentos de empresas obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), durante casi dos años de reporteo realizado por más de 600 periodistas.

La investigación de los Papeles de Pandora se basa en más de 11.9 millones de documentos confidenciales de bufetes y proveedores de servicios en paraísos fiscales, de los cuales, más de dos millones proceden de Alcogal.

Se trata de la mayor filtración de documentos privados de despachos de abogados que gestionan sociedades offshore de la historia.

"Los Pandora Papers son los Papeles de Panamá con esteroides". Así de tajante se muestra el director del ICIJ, Gerard Ryle, en relación a la nueva investigación auspiciada por la organización. "Más amplios, más ricos, con más detalles, más gente, más personalidades, más estrellas del pop, del porno... Tiene más de todo", apunta Ryle.

Esta nueva documentación evidencia, además, los tejemanejes con sociedades en paraísos fiscales de tres veces más líderes internacionales y de dos veces más funcionarios públicos que en filtraciones anteriores, como el caso de los Papeles de Panamá. Además, desvela los verdaderos propietarios de más de 29,000 compañías offshore.

