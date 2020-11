El Partido Republicano, ¿abandona a Donald Trump?

WASHINGTON.- La familia del presidente de EU, Donald Trump, criticó que el Partido Republicano dejara solo al mandatario en su búsqueda por mantenerse en el poder, luego de que saliera este jueves a denunciar lo que él llamó, sin pruebas, intento de robar la elección por parte de los demócratas, de acuerdo con The Slate.

El jueves por la tarde, Donald Trump Jr. tuiteó: "La total falta de acción de prácticamente todos los 'aspirantes al Partido Republicano de 2024' es bastante sorprendente. Tienen una plataforma perfecta para demostrar que están dispuestos y son capaces de luchar, pero en cambio se acobardarán ante la mafia de los medios".

Su hermano de Donald Jr., Eric, tuiteó: "¡¿Dónde está el Partido Republicano?! Nuestros votantes nunca olvidarán...". (Eric borró el tweet el jueves por la noche).

¿Dónde está el Partido Republicano? En su mayor parte han estado callados, pero algunos se han pronunciado en contra de los esfuerzos de Trump para desestabilizar nuestra democracia y después de que los chicos de Trump hicieron sus súplicas en Twitter, varios senadores republicanos acudieron a Fox News para apoyar al presidente.

The Slate hizo el recuento de algunos republicanos que defendieron a Trump, después de las críticas de los hijos del mandatario.

Lindsey Graham, fue a Fox News para decirle a Sean Hannity: "Estoy aquí esta noche para apoyar al presidente Trump. Él estuvo conmigo". Graham luego respaldó las acusaciones de fraude de Trump, que son infundadas, y agregó que pronto se informará a los senadores republicanos sobre ellas.

Ted Cruz también recurrió a Hannity para hacer acusaciones infundadas de fraude en ciudades que votaron en grandes cantidades por Joe Biden, diciendo que los funcionarios electoralesestaban "preparando el escenario para robar la elección no solo del presidente, sino de los más de 60 millones de personas en todo este país que votaron por él en todo el país".

A mediados de octubre, senadores republicanos estadounidenses empezaron a hacer más públicas y ácidas sus diferencias con el presidente Donald Trump a menos de tres semanas para las elecciones donde busca la reelección ante el demócrata Joe Biden.

El periódico The New York Times publicó que el cambió indica que muchos de ellos han concluido que Trump no ganaría la reelección y se encamina a una derrota inevitable en noviembre, por lo que ahora buscan salvar su reputación de cara a una renovación en la identidad del Partido Republicano tras los cuatro años del magnate en la Presidencia.

En su momento, el senador Ben Sasse, de Nebraska, se desató contra Trump en una llamada telefónica con electores el miércoles, criticándolo por la respuesta a la pandemia, de "coquetear" con dictadores y supremacistas blancos y alienar a los votantes de manera tan amplia que podría causar un "Baño de sangre republicano" el mes que viene.

El senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur, uno de los aliados más expresivos del presidente, predijo que el presidente podría perder la Casa Blanca, y el senador Ted Cruz, de Texas, advirtió recientemente sobre un "baño de sangre republicano de proporciones de Watergate".

