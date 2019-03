El Parlamento británico vota a favor de aplazar la fecha del Brexit

REDACCIÓN 14/03/2019 03:33 p.m.

El Parlamento británico aprobó este jueves solicitar a la Unión Europea (UE) un aplazamiento de la salida de Reino Unido del bloque comunitario, la cual estaba prevista para el próximo 29 de marzo.

Con 412 a favor y 202 en contra, los parlamentarios decidieron que la primera ministra, Theresa May, pida a los líderes europeos una extensión del artículo 50 del Tratado de la UE, que es el que rige el proceso, y se retrase así el Brexit.

Por su parte, May dijo que la ruptura podría aplazarse hasta el 30 de junio si la cámara respalda el acuerdo que negoció con Bruselas en una nueva votación, que se llevará a cabo la próxima semana y que los parlamentarios ya rechazaron en dos ocasiones.

¿Y ahora qué sigue sobre el tema Brexit?

Pero si rechazan ese texto de nuevo, la primera ministra advirtió que tendrá que solicitar un aplazamiento mayor.

En cualquier caso, para que se retrase la fecha de salida, los Estados miembro de la UE deben dar su visto bueno de forma unánime.

El resultado de la votación de este jueves llega un día después de que los parlamentarios británicos rechazaran un "Brexit duro", es decir, abandonar la Unión Europea sin un acuerdo marco que rija las futuras relaciones entre ambos.

Theresa May recordó esta semana que, pese a la voluntad de los parlamentarios, si no se consigue sacar adelante un pacto sobre la salida, la ley "por defecto" establece que Reino Unido romperá con la UE de forma abrupta, como precisamente los legisladores manifestaron que no quieren.

La posibilidad de lograr un aplazamiento "breve" o "largo" depende de lo que pase hasta el 20 de marzo.

Según detalló May, para esa fecha los parlamentarios deberán haber aprobado el acuerdo que negoció con Bruselas si quieren que el Brexit se produzca en un periodo de tres meses.

El día 21 hay Consejo Europeo y los líderes de Reino Unido tienen que tener claro para ese día qué es lo que quieren de Europa.

Las autoridades de la UE preguntarán a May cuál es el propósito para la extensión y su duración.

Hay que tener en cuenta que cualquier prórroga del Brexit más allá del 30 de junio de 2019 requeriría que el Reino Unido celebre elecciones al Parlamento Europeo en mayo de 2019.

Por eso, lo que pase la próxima semana será tan trascendental como la maratón de votaciones celebradas estos días.

