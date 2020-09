"Él no entró en pánico, murió": mexicana cuyo padre falleció de covid

"Todavía me gusta minimizarlo, porque no quiero crear pánico". "Pasa por el aire", dijo Trump durante esa conversación. "Eso es siempre más duro que el tacto. No tienes que tocar las cosas. ¿Correcto? Pero el aire, simplemente respiras el aire y así es como pasa. Y eso es muy complicado. Eso es muy delicado.