El niño bañado en sangre tras tiroteo en Chicago; sus padres murieron en el lugar

Luego de que se confirmaran siete muertes, entre ellas de dos mexicanos, y más de 30 heridos por el tiroteo masivo durante el desfile del 4 de julio en Chicago, Estados Unidos, se ha dado a conocer una desgarradora historia.

Dos de las personas que murieron en el ataque son Irina McCarthy, de 35 años, y Kevin McCarthy, de 37, cuando un francotirador abrió fuego desde el techo de un edificio contra los espectadores de un desfile del Día de la Independencia de EU en la localidad de Highland Park.

Sin embargo, el hijo de la pareja, Aiden, salió ileso, por lo que ahora está siendo cuidado por sus abuelos.

Según el diario The New York Times, Aiden fue encontrado por Lauren Silva cubierto de sangre debajo de un hombre moribundo.

Mientras su novio intentaba desesperadamente aplicar los primeros auxilios, Silva abrazó al niño que continuamente preguntaba por sus padres. Otros medios destacan que varias personas asistieron al menor.

Por su parte, Dana y Greg Ring relataron a la cadena CBS cómo encontraron al menor con una extraña que estaba "físicamente temblando, todo su cuerpo".

"Tomamos al pequeño, lo alcé en mis brazos", dijo Greg Ring, que describió la escena del ataque como una "carnicería".

Por ello, se creó una cuenta en el sitio de recaudación de fondos GoFundMe para asistir a Aiden, que en poco más de 12 horas acumuló casi US$2 millones.

El fondo, que dice estar administrado por amigos de la familia, explica que el dinero recaudado será utilizado para ayudar a "los cuidadores que estarán encargados de criar, cuidar y apoyar a Aiden".

El fallecido padre de Aiden, Kevin, fue recordado por su jefe Joe Nolan, de la empresa Jaguar Gene Therapy, como un "empleado ejemplar", según la cadena NBC.

"Por fuera del trabajo era un padre orgulloso y un esposo dedicado que adoraba a su familia. Lo extrañaremos inmensamente", añadió Nolan.

En cuanto a la madre, se sabe que Irina, había nacido en Rusia, pero se había instalado en Chicago con su familia. Su padre le comentó al diario Chicago Sun que ella asistió a la Universidad DePaul en esa ciudad, antes de trabajar en la industria farmacéutica.

Era hija única y su padre, Michael Levberg, la llamó "el amor de mi vida".

Añadió que los McCarthy "estaban locos por su hijo" y que planeaban tener un segundo hijo muy pronto.

TIROTEO EN CHICAGO

El número de víctimas mortales del tiroteo masivo en un desfile del 4 de julio en Highland Park (Illinois) aumentó a siete, según confirmaron las autoridades locales a varios medios estadounidenses.

Asimismo, se confirmó que ya van dos muertos mexicanos entre las víctimas.

El joven de 21 años, Robert Crimo, fue detenido varias horas después del ataque, tras una breve persecución sin incidentes.

En el tiroteo murieron siete personas y resultaron heridas 39, según los últimos datos actualizados de las autoridades sanitarias.

El principal sospechoso, Robert Crimo, aún no ha sido acusado formalmente. Hay que, recordar que, los investigadores confirmaron que compró el arma del tiroteo, un rifle de alto calibre, de manera legal, y que además tenía otras armas de fuego, que también compró legalmente.

El joven presuntamente se subió a una azotea cercana a un desfile por el Día de la Independencia en la pequeña localidad, cercana a Chicago, y disparó indiscriminadamente "más de 70 veces" contra la multitud, explicó este martes el subdirector del Departamento del Sheriff del condado de Lake, Christopher Covelli.