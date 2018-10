El misterio de la desaparición del periodista Khashoggi

REDACCIÓN 11/10/2018 07:33 a.m.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo hoy que ha hablado con los "más altos niveles" del Gobierno de Arabia Saudí sobre el caso del periodista saudí Jamal Khashoggi, mientras que su Ejecutivo negó haber tenido "conocimiento previo" de que el reportero iba a desaparecer.

En declaraciones a periodistas en el Despacho Oval, Trump aseguró que había hablado "más de una vez" sobre el caso con las autoridades saudíes, sin identificar a sus interlocutores, pero reconoció que no tiene claro si Khashoggi fue asesinado, como afirman sus amigos.

"No me gusta este tema", afirmó el mandatario.

Es una situación muy triste, muy mala. No podemos permitir que esto le ocurra a los periodistas, a nadie. Y vamos a llegar hasta el fondo de esto (...). Es una situación muy seria para nosotros, para esta Casa Blanca", agregó.

La Casa Blanca reveló después que el asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, y el yerno del mandatario, Jared Kushner, hablaron este martes sobre el tema con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman.

Asimismo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, telefoneó después al príncipe saudí para "reiterar la petición estadounidense de información" sobre la desaparición de Khashoggi, indicó la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

En ambas llamadas, pidieron más detalles y que el Gobierno saudí sea transparente en el proceso de investigación", añadió Sanders.





El diario The Washington Post informó hoy de que los servicios de inteligencia estadounidenses conocían los planes del Gobierno de Arabia Saudí para arrestar a Khashoggi, después de interceptar comunicaciones de funcionarios del país árabe.

Preguntado al respecto, un portavoz del Departamento de Estado, Robert Palladino, apuntó que "Estados Unidos no tuvo conocimiento previo de la desaparición" del reportero, aunque no quiso dar más detalles para no comprometer a las agencias de inteligencia.

Seguimos viendo informes contradictorios sobre lo que ha pasado, y nuestra posición es que es absolutamente esencial que haya una investigación exhaustiva y que se publiquen los resultados de esa investigación cuando concluya", añadió Palladino en una rueda de prensa.

Trump reveló hoy que quiere "invitar a la Casa Blanca" a la prometida de Khashoggi, la ciudadana turca Hatice Cengiz, quien esperaba al periodista fuera del consulado saudí en Estambul el pasado 2 de octubre, cuando el comunicador entró allí para obtener documentos relacionados con su boda y no se volvió a saber de él.

El presidente señaló que ha visto la columna que Cengiz publicó en la edición de hoy del diario The Washington Post, en la que reclamó a Trump y a su esposa, Melania, que ayuden a "arrojar luz" sobre la desaparición de su prometido.

¿Qué fue lo que pasó con el periodista?

Khashoggi, antiguamente cercano a la monarquía saudí, se distanció de ella el verano pasado, cuando el actual príncipe heredero, Mohamed bin Salman, ascendió a posiciones de poder.

El pasado día 2 entró al consulado saudí en Estambul para recoger unos documentos que necesitaba para poder casarse con su novia turca, que se quedó esperando fuera del edificio.

Desde entonces, no se tiene noticia de su paradero.

El consulado saudí ha insistido en que el periodista abandonó el edificio poco después de entrar, por lo que Erdogan reclamó de nuevo que se presenten pruebas gráficas de ello.

Los saudíes tienen el sistema de cámaras más sofisticado. El sistema podría captar la salida de una mosca", afirmó.

Las autoridades turcas están investigando el caso y la Policía ha recibido ya el visto bueno de Arabia Saudí para registrar la legación diplomática, una operación que aún no ha tenido lugar.

El diario Milliyet cita hoy, sin mencionar su nombre, a un alto cargo de los servicios de seguridad turcos que afirma que hay un 90 % de posibilidades de que el periodista desaparecido haya sido asesinado.

El papel de los agentes de Arabia Saudí

La Policía de Turquía investiga la presencia en Estambul de un equipo de agentes de Arabia Saudí el pasado día 2, el mismo día que desapareció el periodista crítico saudí JamalKhashoggi tras entrar en el consulado de su país en la ciudad eurasiática, informan hoy los medios turcos.

Según el diario Sabah, la desaparición del reportero, que acudió a la legación diplomática para unos trámites burocráticos, está vinculada con la llegada a Estambul de un equipo de quince saudíes que permanecieron sólo unas horas en la ciudad turca.La semana pasada, amigos de Khashoggi aseguraron tener la certeza de que el periodista fue asesinado en el consulado, e incluso de que su cadáver fue troceado y sacado en maletas, pero el Gobierno turco no ha comentado oficialmente esas acusaciones.

El próximo paso es el registro por parte de la Policía turca del consulado, que ayer dio el visto bueno, y al que se va a proceder hoy o mañana, según la cadena turca NTV.

Mientras tanto, la prensa turca reconstruye los pasos del comando sospechoso y del periodista, que venía con frecuencia a Estambul, donde vive su novia, Hatice Cengiz.

El 28 de septiembre pasado, Khashoggi entró por primera vez en el consulado para solicitar un documento relativo a su divorcio en Arabia Saudí, necesario para poder casarse en Turquía con su actual pareja.

Tras ser informado de que el papel estaría listo en una semana, Khashoggi voló a Londres, regresó a Estambul el 1 de octubre y acudió el martes 2 al consulado, en el que entró a las 13:14 horas, mientras que Cengiz lo esperaba fuera del recinto.

Ese mismo día aterrizaron en el aeropuerto de Atatürk dos aviones del tipo Gulfstream, con las matrículas HZ-SK1 y HZ-SK2, registrados en la empresa privada saudí Sky Prime.

Los aviones, provenientes de Arabia Saudí, regresaron a ese país tras estar en Turquía unas catorce y cuatro horas, respectivamente, informa la agencia Anadolu.

En el primer avión viajaron nueve ciudadanos saudíes, entre ellos un forense militar llamado Salah Mohamed Tugaiby, según asegura la prensa turca, que ha publicado fotografías de las aeronaves y de todos los integrantes del equipo, identificados con nombres, apellidos y año de nacimiento.

A este equipo se unieron otros seis saudíes que llegaron en diferentes vuelos de línea y se hospedaron en un hotel distinto.

Seis integrantes del equipo regresaron en el primer avión, siete en el segundo, y dos volaron más tarde en un vuelo regular.

El equipaje de los viajeros fue escaneado de forma rutinaria, sin que se detectaron anomalías, lo que, en principio, descartaría que transportaran el cuerpo del reportero, señala un informe policial citado por el diario Sabah.

El mismo informe subraya que a la hora del despegue del segundo avión, los servicios secretos turcos ya habían sido alertadas de la posibilidad de un secuestro, por lo que informaron al aeropuerto, pero un control visual de los pasajeros y tripulantes esperando el control reveló que Khashoggi no se hallaba entre ellos.

Por otra parte, consta que dos horas y media después de que el periodista entrara al consulado, un convoy de seis vehículos abandonó el recinto, entre ellos una furgoneta con los cristales tintados, que entró en la residencia del cónsul general, que dista unos 200 metros de la legación.

Además, las autoridades consulares, bajo pretexto de celebrar una reunión, dieron aquel martes la tarde libre a los trabajadores turcos del consulado, que abandonaron el recinto justo antes de que entrase el periodista.

El diario Washington Post, que publicaba las columnas de Khashoggi, asegura hoy que los servicios secretos de Estados Unidos sabían que Riad quería capturar al reportero, aunque "no estaba claro si tenían la intención de interrogar al periodista o matarlo".

Khashoggi, antiguamente cercano a la monarquía saudí, se distanció de ella el verano pasado, cuando el actual príncipe heredero, Mohamed bin Salman, ascendió a posiciones de poder.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció hoy "más de una decena" de arrestos de periodistas "en la mayor opacidad" en Arabia Saudí en un año y solicitó una comisión de investigación internacional.

"Los métodos tradicionalmente utilizados por Arabia Saudí para reprimir a los periodistas críticos, que son particularmente opacos, hacen temer lo peor en el caso de la desaparición de Khashoggi", indicó la organización.

(Con información de Efe)

cmo