El extremadamente peligroso huracán "Michael" ya es categoría 4

Durante esta noche, el huracán "Michael" alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson convirtiéndose en un huracán calificado como extremadamente peligroso, según lo informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH).

Ante esta situación, el gobierno de Florida solicitó a los residentes que estén en zonas costeras del sur del estado, se replieguen hacia zonas elevadas, esto con la intensión de intentar disminuir el número de damnificados por las lluvias y vientos provocados por el huracán.

El Centro Nacional de Huracanes indicó que "Michael" debería tocar tierra , lo que provocaría olas de hasta cuatro metros y que podrían adentrarse a lo largo de la costa.

Previamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya había declarado el estado de emergencia para todo Florida, liberando así la ayuda federal para estos desastres. Por su parte, Rick Scott, gobernador de Florida, señaló que espera que "Michael" sea la tormenta más letal y destructiva en toda la región.

Se espera que este huracán deje caer una gran cantidad de lluvia sobre Florida, Alabama, Georgia y así como las Carolinas, que aún se están recuperando de las inundaciones de Florence.

Con información de TeleSur.

Hurricane #Michael is now an extremely dangerous category 4 hurricane and its outer rainbands are beginning to reach the coast. This is a life-threatening event for portions of the northeastern Gulf Coast. Go to https://t.co/tW4KeGdBFb for details. pic.twitter.com/RtozXvcTE6