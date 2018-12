El extraño suicidio de una presentadora de Fox

Jessica Starr, presentadora de Televisión, se quitó la vida a los 35 años, informó el canal de noticias Fox 2 Detroit, donde la mujer trabajaba.

Pocos detalles se conocen del suicidio de la presentadora del clima de Fox, quien tenía dos hijos pequeños.

En 2015, Jessica fue víctima de ataques por su físico, esto a causa de su embarazo, incluso recibió una carta desagradable sobre su peso, tres semanas antes de su fecha de parto.

En la carta, uno de los espectadores criticaba a Starr por su físico asegurando que parecía que iba a dar a luz un elefante.

Fue la misma Jessica quien dio a conocer la misiva al aire, donde señaló que como conductora de televisión estaba preparada sobre comentarios de quienes no les agradara su maquillaje, vestimenta y demás, sin embargo, la carta había pasado la línea.

Y añadió: "Pero, recibí una carta escrita a mano que dice que parece que voy a dar a luz a un elefante, y '¿No es hora de que empieces tu licencia [de maternidad]?' Y creo que eso es cruzar la línea"

Jessica incluso participó en un panel de mujeres en el que relató lo difícil que era trabajar embarazada como presentadora del clima.

La última publicación de Jessica en Instagram fue el 31 de octubre y mostró a sus dos hijitos disfrazados por Halloween.

Mientras que su último tweet fue publicado el 14 de noviembre, dando a los seguidores una actualización sobre su condición, esto debido a que se sometió a una operación en sus ojos para corregir su visión.

Update; yesterday was a struggle for me. I really wanted to come back but I need more time to recover. Please keep me in your thoughts during this challenging time. Will keep you updated. ????