El derrumbe en Miami no fue el primero del inspector que revisó el edificio: NYT

El 24 de junio, un edificio en Surfside, Florida, se derrumbó. Casi dos semanas después de la caída de Champlain Towers South, hay 46 personas fallecidas y otras 94 desaparecidas. Este miércoles, los equipos de rescate reconocieron que no se encontrarán más sobrevivientes.

Esta no es la primera vez que un edificio inspeccionado por el jefe principal de edificaciones en Surfside se desploma, según el diario The New York Times.





LA CAÍDA DEL CLUB KENNEL BISCAYNE

En 1997, otro edificio en Surfside, el Club Kennel Biscayne, se derrumbó. El accidente resultó en la muerte de dos personas y fue un gran escándalo en Florida.

Veinticuatro años después, la tragedia vuelve a los titulares.

En ese entonces, un inspector municipal llamado Ross Prieto estuvo a cargo de realizar las demoliciones que resultaron en el colapso del edificio.

Tras la caída del Club Kennel Biscayne, Prieto dijo al diario The Miami Herald que su trabajo no era "que los trabajadores emplearan los procedimientos adecuados", sino asegurarse que la obra se realizara a tiempo.

También le dijo a The Associates Press: "Todo iba de acuerdo al plan. Por lo que sé, esto es solo un accidente de construcción. Los accidentes pueden suceder".





LA CAÍDA DE CHAMPLAIN TOWERS

Sin embargo, también fue Prieto quien, hace tres años, les aseguró a los habitantes de Champlain Towers South que su edificio era seguro, a pesar de las preocupaciones de un ingeniero consultor.

En correos electrónicos divulgados por la ciudad, se lee que Prieto tenía conocimiento sobre un reporte que en 2018 advirtió de daños al hormigón en la torre. También mencionaba problemas en los refuerzos de acero que podían afectar la integridad de la estructura.

En noviembre de ese mismo año, en una junta con el directorio de la asociación del condominio, Prieto dijo que la torre "parecía estar en buenas condiciones".

Más adelante, los residentes escribieron a las autoridades de la ciudad para expresar "preocupación por la estructura de nuestro edificio", causada por las actividades de voladura y construcción en un sitio cercano. Prieto se negó a enviar un inspector.

Los investigadores no han determinado las causas del derrumbe del 24 de junio. Sin embargo, Prieto ha llamado la atención de las autoridades.

La ciudad de Doral, en donde Prieto trabaja actualmente como ingeniero consultor de edificaciones, anunció días después del derrumbe de Champlain Towers South que Prieto se encuentra de licencia por razones que no se dieron a conocer.

Las autoridades de la ciudad también explicaron que están revisando los ocho proyectos en los que trabajó Prieto, aunque dijeron que solamente se trata de un "exceso de precaución".

Prieto no ha dado declaraciones desde el accidente.





IRREGULARIDADES EN EL CUMPLIMENTO DE LA LEY

A principios de la década de 1980, Miami comenzó a crecer. Debido a las condiciones de esta ciudad al sur de Florida, como las altas temperaturas y las lluvias, sus normativas de construcción se establecieron como algunas de las más estrictas del país.

Sin embargo, estas leyes han sido cuestionadas en los últimos días. Luego del derrumbe del 24 de junio, se volvió evidente que las normas de construcción no han sido aplicadas de manera uniforme a través de Florida, informa otro reportaje de The New York Times.

Las autoridades de Miami-Dade dijeron la semana anterior que están dando prioridad a revisar 24 edificios que, o no han pasado las principales inspecciones después de 40 años, o que no han presentado estos informes en primer lugar.

Sin embargo, los registros muestran que 17 de estos casos llevan abiertos más de un año. En dos casos, se trata de propiedades que pertenecen al propio condado.

Esto no solo sucede en la ciudad de Miami. En Bay Harbor Islands, más de una docena de estructuras no presentaron sus informes hasta la semana pasada, luego del accidente.

North Miami Beach, las autoridades llevaban años buscando que un edificio llamado Crestview Towers cumpliera con los requisitos de recertificación de 40 años. No lo lograron hasta nueve años después, también una semana después del derrumbe.

Parte del problema es que los gobiernos locales tienen enfoques diferentes para estas revisiones. Otra complicación es que hay al menos unos 270 edificios en Miami-Dade que necesitarían una revisión, según análisis de The New York Times.





EL ESTADO DE LOS EDIFICIOS DE MIAMI

Datos consultados por el diario revelan que más de 30 rascacielos fueron construidos en las zonas costeras de Miami entre finales de la década de 1970 hasta finales de la década de 1980. Los registros sugieren que su estado de conservación varía de un edificio a otro.

De estas, once torres han superado la edad en la que deberían haber presentado informes para demostrar que han sido examinadas por un ingeniero para detectar posibles problemas estructurales. El diario revela que, en algunos casos, se desconoce si se hicieron los ajustes sugeridos por estos expertos.





¿PUEDE VOLVER A OCURRIR UN DERRUMBE?

Los investigadores no han determinado si el derrumbe del 24 de junio fue por problemas estructurales, falta de mantenimiento o algún otro factor. Esta falta de respuestas ha preocupado a residentes de otros condominios del sur de Florida.

Estos miedos empeoraron este fin de semana, luego de que las autoridades evacuaran un edificio en Miami Beach, después de que encontraran una falla en el sistema de pisos y "una deflexión excesiva en una pared exterior".





