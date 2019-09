El club privado que será dividido por el muro de Trump

El complejo privado que será dividido por el muto de Trump (Foto: The New York Times)

Shirley Menard votó por Donald Trump en 2016, hoy está desconcertada pues no pensó que uno de los principales proyectos de campaña le afectaría de tal manera: el muro fronterizo.

Cuando eligió al mandatario no pensó mucho en el muro, hoy piensa en el prácticamente todos los días debido a que este pasaría por su patio.

De acuerdo con The New York Times el principal proyecto de Trump dividirá al River Bend Resort and Golf Club.

Se trata de un club privado que rodea al río Bravo con piscina y campo de golf.

Este hecho, además, aislará a el 70% de la comunidad, alrededor de 200 propiedades, mismas que quedarían aisladas al sur de la barricada.

En consecuencia, algunos residentes se replantean el apoyo que expresaban a favor del muro y del mandatario.

“Jamás creí que harían una subdivisión”, dijo a The New York Times Menard, exprofesora de Houston.

La mujer se siente desconcertada desde que, en junio, le avisaron que la construcción del muro estaba planeada para el año próximo.

“Mi presión sanguínea no se ha estabilizado desde que recibí esa carta”.

Foto: The New York Times

En esta comunidad residencial, de mayoría blanca, atiende a una clientela de 55 años o más, integrada por personas que se han mudado o que viajan desde el Medio Oeste durante el invierno.

Una escena típica de ver fue el de un hombre que usaba calcetas, sandalias y una gorra roja de la campaña presidencial de Donald Trump, mientras conducía un carrito de golf junto a su perro, que iba de copiloto.

En esta comunidad de clase media y media alta los lotes para casas rodantes cuestan alrededor de 35 mil dólares y las casas de ladrillo pueden costar más de 200 mil dólares.

“Si hubiera una buena razón para hacer que el muro divida a nuestra pequeña comunidad, supongo que lo aceptaría”, dijo Susan Kaper, que votó por Trump y se mudó desde Míchigan para cuidar a su hermana enferma, “sin embargo, aún no he escuchado por qué motivo quieren hacer eso”.

Foto: The New York Times

Algunos residentes dijeron que estaban considerando vender sus casas, pero aún no queda claro si los planes de levantar un muro cambiarán el mercado inmobiliario de la zona.

Tanto los residentes como los propietarios dijeron que era difícil prepararse sin planes ni calendarios concretos por parte de las autoridades.

La Patrulla Fronteriza se ha reunido con los residentes, pero los agentes se han mostrado herméticos sobre los detalles y han pospuesto algunas reuniones ya programadas.

Foto: Cuartoscuro

El lamento se da pese a que el proyecto lleva un considerable retraso, Donald Trump prometió completar 800 kilómetros del muro en su primer periodo, sin embargo solo se han construido 100 kilómetros.

El temor de los habitantes de las ciudades fronterizas es mayor cuando el presidente estadunidense ha insistido en que se construya el muro sin importar los obstáculos, como dicho club privado.

Anteriormente, el muro construido durante el gobierno de George W. Bush dejó granjas y decenas de texanos en el costado sur de la construcción y al norte del río Bravo.

Pero esta es la primera vez que la barrera fronteriza deje aislado a una zona tan poblada.

Con información de The New York Times

