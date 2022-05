El chat de Salvador que revelaba su intención de la masacre

Una usuaria de Instagram reveló imágenes de la conversación en línea que tuvo con Salvador minutos antes de que el joven de 18 años perpetrara la masacre en contra de 21 niños y profesoras de la escuela primaria de Uvalde, en Texas.

La usuaria de Instagram @epnupues compartió las imágenes de una conversación que mantuvo con el tirador quien le escribió con el perfil @salv_8dor_. La primera interacción entre ambos fue el pasado 12 de mayo y el intercambio terminó en los instantes previos a la tragedia de Uvalde, Texas, en Estados Unidos.

Ahora, el perfil tiene la leyenda: I explain everything in live tomorrow con la imagen de un corazón partido.

Salvador la etiquetó en una historia en la que mostraba las dos armas AR-15 con las que presuntamente ayer inició el tiroteo en la Escuela Robb Elementary.

"¿Vas a publicar de nuevo las fotos de armas que subí?", le preguntó a la chica, a lo que ella contestó:

"¿Qué tienen que ver tus armas conmigo?".

"Solo quería etiquetarte. Deberías estar agradecida", sentenció el joven. El lunes -un día antes de la masacre-, Salvador la contactó nuevamente.

"Estoy a punto de...", escribió Salvador.

"¿A punto de qué?", le contestó la chica, que recibió la siguiente respuesta:

"Te diré antes".

El martes a las 7 de la mañana, la usuaria recibió un último texto del tirador:

"Te voy a escribir en una hora, pero tienes que responder. Es un secretito y te lo voy a contar. Ahora voy a salir a tomar aire", escribió.

Dos horas después, Salvador llevó a cabo el crimen en la escuela primaria de Uvalde, Texas.

La joven compartió los mensajes que recibió de Salvador en sus redes sociales.

Poco después de que la noticia cobrara importancia nacional e internacional, la joven aclaró:

"Él era un desconocido. No sabía nada de él. Decidió etiquetarme en una foto de sus armas. Lo siento por las víctimas y sus familias. Realmente no sé qué decir".

Y añadió: "La única razón por la que le respondí fue porque le temía. Hubiese deseado haberme mantenido despierta para convencerlo de no cometer ese crimen. No lo sé. Ya me contacté con la Policía y les di toda la información que recolecté al respecto. Quiero enviar mis condolencias a quienes murieron hoy".