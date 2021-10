El caso de los Chundawat, la familia de 11 integrantes hallada muerta en India

El 1 de julio de 2018, Gurcharan Singh salió de su casa en Burari, India, para dar su habitual paseo matutino con su vecino. Al ver que Lalit Chundawat no aparecía, lo fue a buscar.

Lo que encontró en la casa de los Chundawat quedó grabado para siempre en su memoria: los 11 integrantes de la familia estaban muertos.

Diez de ellos, de tres generaciones distintas, colgaban del techo. Tenían los ojos vendados, las manos atadas y la boca tapada. La otra persona, una mujer mayor, se encontraba en un rincón de la habitación; había sido estrangulada.





¿QUÉ PASÓ EN BURARI?

Rumores de lo sucedido circularon alrededor del país, pero no había respuestas sobre la muerte de la familia Chundawat. Mientras tanto, la policía investigaba el caso: ¿se trataba de un suicidio colectivo o de un asesinato?

(Foto: Netflix)





La directora Leena Yadav quedó conmocionada por los he chos de ese día y decidió buscar respuestas, lo que documentó en su serie "La casa de los secretos: muerte en Burari", que se estrenó en Netflix la semana pasada.

Las autoridades, según explicó la cineasta al medio Vice, tomaron lo sucedido como un caso de psicosis colectiva: un trastorno caracterizado por el delirio compartido entre dos o más personas. Sin embargo, lo sorprendente de la muerte de la familia es que no era un caso de dos o tres personas, sino de 11.

A esto se le agregan las opiniones de los vecinos, entrevistados por el equipo de Yadav, que aseguraban que los Chundawat eran personas sociales y de buen comportamiento.





LOS DIARIOS DE LALIT CHUNDAWAT

Al avanzar la investigación, la policía encontró varios diarios en la casa, escritos en tercera persona y a lo largo de 11 años. En ellos, encontraron instrucciones detalladas sobre cómo cada miembro de la familia debía ir por la vida.

Sin embargo, también contenían las instrucciones sobre las muertes de cada uno de los familiares, bajo un ritual llamado "Árbol de Banyan".

Árbol de Banyan (Foto: Unsplash)





Pero, ¿de quién eran estos diarios? Las autoridades concluyeron que pertenecían a Lalit Chundawat.

Según la policía, Lalit quedó muy afectado tras la muerte de su padre, Bhopal, en 2006. Afirmaba que estaba poseído por el alma del patriarca de la familia, quien le daba las instrucciones que plasmó en los diarios.

Sin embargo, las investigaciones parecen indicar que la familia no pensaba que iba a morir; Lalit había asegurado que el difunto Bhopal los salvaría.

"Cuando el caso salió en las noticias, me negaba a creer que niños de la familia pudieran haber aceptado formar parte de esto", dijo Yadav a Vice.

"Pero esto había estado ocurriendo durante 11 años, así que, naturalmente, se había convertido en una parte de sus vidas desde el día en que nacieron. Ese mundo delirante era todo lo que veían y se había normalizado para ellos", agregó.





EL SECRETO DE LOS CHUNDAWAT

El documental de Yadav también toca temas sobre la salud mental y sobre los traumas no tratados de Lalit.

(Foto: Indian Express)





"Ahora sabemos que había un miembro de la familia detrás de esto que tenía su propia historia, pero eso es sólo la superficie", explicó la directora al medio.

"Me gustaría creer que sólo fue el desencadenante; eso no lo explica todo. ¿Quizás los otros diez miembros de la familia tenían su propia historia que los hacía tan vulnerables? No tenemos todas las respuestas", añadió.





