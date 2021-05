"El campo no es para ti, estudia duro": hijo de mexicanos en EU se titula como médico

Eric Martínez Juárez, hijo de migrantes mexicanos en Estados Unidos, se tituló como médico neurólogo del Medical College de Georgia, luego de cuatro años de haberse graduado de la Universidad de Harvard. Cuando era niño su padre le dijo después de un arduo día de trabajo recogiendo tomates bajo el sol: "ves mijo esto no es para tí, estudia duro, prepárate, solo así podrás un día trabajar con corbata y en el aire acondicionado...".

El pasado Día de las Madres, Erick visitó a su mamá y se tomó una fotografía junto a ella, quien porta una bata blanca y un estetoscopio mientras el joven porta su toga de graduado, documentó la periodista Concepción Badillo-Debusmann.

Eric, el segundo de los cinco hijos de la pareja de campesinos, es el primero en su familia que obtiene un título universitario.

Sus progenitores mexicanos cruzaron la frontera de EU en la década de los 80 en busca de trabajo y una vida mejor.

El pasado mes de abril, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de la creación de una vía de acceso a la ciudadanía para millones de migrantes indocumentados en el país. Se cree que el proyecto podría ayudar a que unos 2.5 millones de "Dreamers".

Una encuesta, por su parte, reveló que casi 7 de cada 10 estadounidenses apoyan establecer un plazo de 8 años para que los migrantes indocumentados tengan acceso la ciudadanía

El 74% de los hispanos, el 70% de los blancos y el 65% de los afroamericanos quieren que los "soñadores" puedan tener ciudadanía de este país, frente a un 17% en el primer grupo, 25% en el segundo y 16% en el tercero que rechazan que se les de ese beneficio, mostró el estudio realizado por las organizaciones Data for Progress y We Are Home Action.

En cuanto a los trabajadores esenciales sin papeles, el 66% de los estadounidenses está de acuerdo con que se establezca un camino para que sean ciudadanos y un 27% se opone.

La misma medida para los indocumentados que trabajan en la agricultura -como los padres de Erick Martínez Juárez- recaba un 63% de adhesiones y un 28% de rechazos.

