El cambio climático desvaneció a la segunda colonia más grande pingüinos emperador

“Estos lugares no son tan seguros como pensábamos antes”, dice el biólogo experto Phil Trathan, respecto a la drástica baja de población que sufrió la segunda colonia más grande pingüinos emperador, la ubicada en la bahía Halley, en la Antártida, como parte de las consecuencias del cambio climático.

Un estudio reciente señala que dicha población de pingüinos emperador no ha logrado recuperarse, reporta The New York Times. Ello pese a observarse -con la ayuda de tomas satelitales- una reubicación de estos animales en lugares cercanos.

El estrago ocasionado en esta demografía animal, es uno de los daños derivados por el cambio climático, ya que esta especie de pingüino es vulnerables en climas cálidos, a lo que se añaden los fuertes vientos que desgastan el hielo.

En 2015, particularmente durante el mes de septiembre, esta zona de la Antártida se vio afectada por un fenómeno de El Niño registrado como el mayor fuerza en los últimos 60 años. Ello ocasionó tormentas de fuertes vientos, así como el establecimiento de nuevos récords respecto al nivel marítimo bajo.

Dentro de este panorama, en 2016, la población de la bahía de Halley perdió cerca de 10 mil polluelos.

A tres años de la evaporación de la colonia, el estudio que revela la reubicación de algunos pingüinos señala que ha habido una “falla casi total en crianza”, pues se registran entre 14 mil 500 y 25 mil huevos o polluelos, de acuerdo con Trathan, quien es director de biología de conservación con British Antarctic Survey en Cambridge, Inglaterra.

LA CRIANZA DE PINGÜINOS

Los pingüinos emperador mudan de plumas en el hielo marino, formado por agua salada, proceso durante el cual los animales de esta colonia permanecían en la bahía desde abril hasta diciembre, mes en el que sus polluelos desarrollan el nuevo plumaje.

Sin embargo la tormenta ocurrió antes de que los polluelos tuvieran la edad suficiente para migrar.

EL RIESGO

Pese a esta caída en la cantidad de pingüinos emperador, los expertos apuntan que dicha colonia, sólo representa cerca del 8% de la población total de la especie, por lo que no se trata de una amenaza para su futuro.

Ello, debido a que el número de parejas existentes en edad de procreación oscila entre 130 y 250 mil, repartidas en 54 colonias alrededor del mundo.

Por su parte, Stephanie Jenouvrier, una investigadora asociada en Woods Hole Oceanographic Institution en Massachusetts, anticipó una disminución de pingüinos emperador del 30% dentro de las próximas décadas. Sin embargo, sus cálculos no tomaron en cuenta eventos como el de la temporada de tormentas de 2015.

La preocupación se centra en que el declive se presentó de manera drástica, en lugar de manifestarse gradualmente.

