"El ángel de la muerte" de la prensa en EU

Lo que amenaza a los periódicos locales en Estados Unidos y en muchas partes del mundo ahora no es solo la disrupción digital o las fuerzas abstractas del mercado. Están siendo atacados por inversores que han descubierto cómo enriquecerse mediante la explotación de equipos de noticias locales. "El modelo es simple: destripa al personal, vende las propiedades inmobiliarias, sube los precios de suscripción y saca la mayor cantidad de efectivo posible", afirmó The Atlantic.



Un amplio reportaje del The Atlantic, aparecido el 14 de octubre de este año da cuenta sobre la obsolescencia en que han caído un sinfín de medios de comunicación locales que no han logrado adaptarse a los cambios digitales.

Y en esa crisis propiciada por malas administraciones y una revolución digital ha sido aprovechada por entidades financieras que han puesto ojo en los medios de comunicación para hacer adquisiciones que han golpeado a la industria de medios en general.

"El siglo XXI ha visto a muchos de estos propietarios generacionales huir de la industria, con un efecto devastador. En los últimos 15 años, más de una cuarta parte de los periódicos estadounidenses han cerrado. Los que han sobrevivido son más pequeños, más débiles y más vulnerables a la adquisición. En la actualidad, la mitad de todos los periódicos de Estados Unidos están controlados por empresas financieras, según un análisis del Financial Times, y es casi seguro que la cifra aumentará", detalló.

En opinión de The Atlantic, cuando un periódico local desaparece, según muestran investigaciones, tiende a corresponder con una menor participación de votantes, una mayor polarización y una erosión generalizada del compromiso cívico. Prolifera la desinformación. Los presupuestos de las ciudades se disparan, junto con la corrupción y la disfunción. Las consecuencias también pueden influir en la política nacional.

Y un ejemplo claro: Un análisis de Politico encontró que Donald Trump se desempeñó mejor durante las elecciones de 2016 en lugares con acceso limitado a las noticias locales.

The Atlantic reconoce, sin embargo, que es fácil romantizar épocas pasadas del periodismo.

"Las familias que solían poseer la mayor parte de los periódicos locales de Estados Unidos, los Bonfilses de Denver, los Chandlers de Los Ángeles, nunca fueron administradores perfectos. Podrían ser vanidosos, torpes, incluso corruptos. En el peor de los casos, utilizaron sus papeles para mantener opresivas jerarquías sociales. Pero la mayoría de ellos también tenían interés en las comunidades a las que servían sus periódicos, lo que significaba que, al menos, sus egos estaban envueltos en sacar un producto respetable".

EL CHICAGO TRIBUNE

Arranca con el ejemplo del Chicago Tribune, una publicación que había respaldado a Abraham Lincoln y recogido el Tratado de Versalles, que había derrocado a jefes políticos y enredado con alcaldes corruptos y recogido docenas de premios Pulitzer

El diagnóstico, de acuerdo con testimonios recogidos por el reportero McKay Coppins apuntan a que Craigslist acabó con la sección de clasificados, Google y Facebook se tragaron el mercado publicitario y una procesión de propietarios de periódicos desafortunados no logró adaptarse a la era de los medios digitales, lo que hizo inevitable la obsolescencia.

El diario recuerda que en mayo, el Tribune fue adquirido por Alden Global Capital, un fondo de cobertura secreto que se ha convertido rápidamente y con notable facilidad en uno de los operadores de periódicos más grandes del país.

"El Tribune que se había reducido incluso antes de que llegara Alden, luchaba por realizar las funciones más básicas del periódico. Después de que un poderoso legislador del estado de Illinois renunciara en medio de acusaciones de soborno, el periódico no tenía un reportero en Springfield para seguir el escándalo resultante. Y cuando Chicago sufrió una brutal ola de crímenes en verano, el periódico no tenía a nadie en el turno de noche para escuchar el escáner de la policía", relató The Atlantic.

Charlie Johnson, un exreportero de Metro del Tribune citado por The Atlantic, después de la última ronda de adquisiciones lamentó: "El Tribune había sido rentable cuando Alden se hizo cargo. El periódico había resistido una década y media de mala administración y disminución de ingresos y despidos, y finalmente había logrado una especie de estabilidad. Ahora podría estar al borde de la extinción... Llaman a Alden un fondo de cobertura buitre, y creo que, honestamente, es un nombre inapropiado", dijo Johnson. "Un buitre no sostiene bajo el agua la cabeza de un animal herido. Esto es depredador ".

Con la adquisición de Tribune Publishing a principios de 2021, Alden ahora controla más de 200 periódicos, incluidos algunos de los más famosos e influyentes del país: el Chicago Tribune , The Baltimore Sun , el New York Daily News. Es el segundo mayor propietario de periódicos del país por circulación.

¿QUÉ ES ALDEN GLOBAL CAPITAL?

Fundada en 2007, un inversionista buitre desconocido llamado Randall Smith, que se especializaba en "deudas en dificultades" fundó Alden Global Capital LLC, instalando a Heath Freeman como presidente. Desde entonces, la firma y su presidente se han hecho notorios como destructores de periódicos. En 2010, Alden Global adquirió de la quiebra MediaNews Group Inc., el imperio de periódicos que William Dean Singleton había construido , que incluía periódicos regionales tan destacados como el Denver Post, el Salt Lake City Tribune y el St. Paul Pioneer Press. Según su sitio web, la empresa, ahora denominada Digital First Media, ha crecido a 97 periódicos.

Heath Freeman, el administrador de fondos de cobertura de 37 años que también compró el Boston Herald, que en opinión de Joe Nocera en su columna publicada en Bloomberg "es un personaje sacado directamente de la película ´Wall Street´".

"Lo que distingue a Freeman es que parece tener una visión bastante singular del propósito de un periódico. Desde este punto de vista, sus documentos no están destinados tanto a informar al público ni a responsabilizar a los funcionarios, sino a proporcionar dinero en efectivo para que Freeman lo utilice en otros lugares. Sus despidos no solo son dolorosos. Son salvajes", publicó el columnista.

Joe Nocera se preguntó: "¿Y qué está haciendo Freeman con el efectivo? Según una demanda reciente, lo está desviando hacia algunas de las inversiones de bajo rendimiento de su fondo de cobertura. Entre otras cosas, Alden Global invirtió 80 millones en Homex, "un desarrollador en quiebra acusado por la Comisión de Bolsa y Valores de cometer el mayor fraude inmobiliario en la historia de México", como lo expresó Reynolds.

¿RESPONSABLES?

El reportaje firmado por McKay Coppins apunta a que quienes idearon ese modelo rapaz contra los medios de comunicación locales son Randall Smith y Heath Freeman, los cofundadores de Alden Global Capital.

"Desde que compraron sus primeros periódicos hace una década, nadie ha sido más mercenario o menos interesado en pretender preocuparse por la salud a largo plazo de sus publicaciones".

Un dato de la Universidad de Carolina del Norte encontró que los periódicos propiedad de Alden han reducido su personal al doble de la tasa de sus competidores.

"No es coincidencia que la circulación también haya caído más rápido. Eso puede parecer una fórmula perdedora, pero estos periódicos no tienen que convertirse en negocios sostenibles para que Smith y Freeman ganen dinero", Ken Doctor, un analista de la industria de las noticias que revisó los datos de algunos de los periódicos citado por The Atlantic.

La historia de Alden Capital comienza en el set de un programa de juegos de televisión de la década de 1960 llamado Dream House. Un joven llamado Randall Duncan Smith respondiendo preguntas rápidas de trivia frente a una audiencia de estudio en vivo. La premisa del programa enfrenta a dos parejas entre sí por la oportunidad de ganar una casa. Cuando los Smith ganan, pasan la casa y se llevan el premio en efectivo en su lugar, un botín de 20,000 dólares que "Randy" eventualmente usará para sembrar una pequeña empresa comercial a la que llama RD Smith & Company.

EL CASO BALTIMORE SUN Y LA CAMPAÑA PARA SALVAR LA MATRIZ

El 9 de marzo de 2020, un pequeño grupo de reporteros del Baltimore Sun convocó una reunión secreta en el Hyatt Regency del centro de la ciudad. Alden Global Capital había comprado recientemente una participación de casi un tercio en la empresa matriz de Sun, Tribune Publishing, y la firma estaba señalando que pronto vendría por el resto.

En ese momento, Alden era ampliamente conocido como el " ángel de la muerte de los periódicos estadounidenses ", como lo había expresado Vanity Fair, y la noticia de los planes de adquisición había desatado una ola de pánico en toda la industria.

El sindicato del periódico contrató a una empresa de relaciones públicas para lanzar una campaña de concientización pública bajo el lema "Save Our Sun" y publicó una carta en la que pedía a la junta de Tribune que vendiera el periódico a los propietarios locales. Pronto, las redacciones propiedad de Tribune en todo el país comenzaron campañas similares.

En Orlando, el Sentinel publicó un editorial pidiendo a la comunidad que "nos libere de Alden" y comparando el fondo de cobertura con "una plaga bíblica de langostas". En Allentown, Pensilvania, los periodistas realizaron foros de lectores en los que intentaron inculcar un sentido de urgencia sobre la amenaza que Alden representaba para The Morning Call. El movimiento ganó fuerza en algunos mercados, con políticos locales y celebridades que expresaron su solidaridad. Pero incluso para un grupo de periodistas, era difícil mantener la atención del público.

Sin embargo, después de una contienda presidencial polémica y en medio de una pandemia que aún se desataba, hubo una cantidad limitada de indignación y simpatía para los reporteros locales. Cuando el Chicago Tribune llevó a cabo una manifestación "Save Local News", la mayoría de las personas que se presentaron eran miembros de los medios de comunicación.

Mientras tanto, los reporteros recorrieron sus respectivas ciudades en busca de gente rica y benevolente para comprar sus periódicos. La perspectiva más prometedora se materializó en Baltimore, donde un magnate hotelero llamado Stewart Bainum Jr. expresó interés en el Sun.

Bainum imaginó reconstruir el periódico, que para 2020, se redujo a un solo reportero de la legislatura a tiempo completo, como una organización sin fines de lucro. En febrero de 2021, anunció un acuerdo de apretón de manos para comprar Sun a Alden por 65 millones una vez que adquiriera Tribune Publishing.

Alden intentó concretar un acuerdo de licencia de cinco años que le habría costado decenas de millones más. Sintiéndose quemado por el fondo de cobertura, Bainum decidió hacer una oferta de último minuto por todos los periódicos de Tribune Publishing, comprometiéndose a alinear compradores responsables en cada mercado. Para quienes se preocupaban por el futuro de las noticias locales, era difícil imaginar un mejor resultado, lo que lo hizo aún más devastador cuando la oferta fracasó.

Lo que salió mal se convertiría en un punto de amargo debate entre los periodistas involucrados en las campañas. Algunos expresaron su exasperación con el personal del Chicago Tribune, que no pudo encontrar un solo comprador local interesado. Otros señalaron al socio financiero de Bainum, quien se retiró del trato a las 11 horas. La mayor parte de la culpa fue asignada a la junta de Tribune por permitir que se llevara a cabo la venta a Alden.