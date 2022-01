"El Alfredo Adame" de la India; compite en elecciones y nadie vota por él

Santosh Halpati era un candidato independiente que se postuló para ser Sarpanch en la aldea de Chharwala en India pero los comicios no resultaron como esperaba, pues no sólo no ganó, sino que recibió un solo voto.

La noticia fue devastadora para el hombre, pues ni su familia consideró que merecía el puesto, de ser así hubiera logrado al menos 12 votos, incluido el de su esposa, quien tenía permitido votar.

"No estoy llorando porque perdí. Las elecciones van y vienen, pero yo sólo tengo un voto, lo que significa que ni siquiera los 12 miembros de mi familia votaron por mí. Espero que mi esposa Pooja haya votado por mí", reportó el medio local India Today.

El hombre acaparó las cámaras de quienes lo captaron sollozando cuando le dieron la noticia, que ocurrió el pasado 22 de diciembre de 2021.

¿QUÉ ES UN SARPANCH?

Un sarpanch es un jefe electo de una institución estatal a nivel aldea, pero el tipo de gobierno no es convencional sino un autogobierno al que le llaman Panchayat en India, Pakistán y Bangladesh.

EL CASO ALFREDO ADAME EN MÉXICO

El actor y presentador de televisión de Televisa, Alfredo Adame se postuló a la diputación del Distrito 14 en Tlalpan durante las pasadas elecciones celebradas el 6 de junio de 2021.

Adame contendió con el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), quien luego de los comicios perdió su registro por no alcanzar el 3% de los votos requeridos para conservarlo.

Al final de la jornada electoral, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) arrojó que el actor se encontraba en último lugar de los candidatos, con 808 votos a su favor.

La campaña del conductor se vio ensuciada por una serie de insultos que despotricó en contra de los ciudadanos mientras pretendía dar a conocer sus propuestas afuera del parque de diversiones Six Flags.

Milenio captó el momento en el que explicaba sus propuestas cuando un conductor tocó el claxon contra Adame y este le respondió con un "Tú también chinga tu madre".

