El abuso sexual que sufrió Vargas Llosa por parte de un sacerdote

Cuando el escritor peruano Mario Vargas Llosa tenía apenas 12 años de edad, vivió un episodio que lo marcó e hizo que se alejara de la religión y de la iglesia católica.

La primera vez que el escritor relató lo sucedido fue en sus memorias El pez en el agua, y ahora lo cuenta en una entrevista para el periódico El País en la Feria Virtual del Libro de Cajamarca, desde Paris.

Según su relato, fue en 1945 cuando cursaba sexto de primaria y el padre Leoncio intentó masturbarlo.

"¡Pasó hace mil años! Yo estaba muy chiquito... Quedé muy fastidiado con ese intento de masturbarme del curita, un hermano que se llamaba Leoncio. Ocurrió cuando yo estaba en sexto de primaria. Al año siguiente el curita estaba muy avergonzado, no se atrevía a saludarme en los recres, cuando ya ni siquiera yo estaba ya en su clase. La única consecuencia que tuvo esta historia fue que yo, que había sido muy católico, empecé a darme cuenta de que yo ya no creía", cuenta.

Aunque el asegura que no hubo consecuencias mayores, pues al momento pudo salir nervioso de la habitación, reconoce que la situación no es la misma para todos los niños y adolescentes que sufren este tipo de abuso, que puede desencadenar en traumas prolongados.

"Muchos de esos niños sufren generalmente un trauma que les dura toda la vida, y quedan muy afectados. No ocurrió conmigo porque aquello fue apenas un momento. Pero si tuvo el efecto de apartarme de la religión, de desinteresarme de ella, y me di cuenta de que ya no creía, que mi relación con la Iglesia era una actitud completamente formal en la que no había un empeño interior como el que tenía antes ante la cosa religiosa".

El episodio de intento de abuso sexual que vivió Vargas Llosa no fue público hasta que lo escribió, por primera vez, en sus memorias, pues cuenta que fue difícil asimilarlo, con una familia conservadora y ante la incertidumbre de las consecuencias.

"Solamente cuando escribí esas memorias me atreví a mencionar este episodio del que durante muchos años no llegaron a saber ni los más íntimos. Ahí aparece por primera vez porque ya había tomado una distancia, habían pasado muchos años, ya me sentía con la audacia suficiente de poder contarlo", cuenta a El País.

Ante el panorama que se vive en el mundo de casos de pederastia, el escritor señala que debe corregirse de manera muy enérgica y castigar estos abusos.

"Abusar de los niños es algo absolutamente inaceptable y ante ello no se debe tener ningún tipo de contemplaciones. Proteger a los niños es la primera obligación de una sociedad.", dice.

En cuanto a la iglesia, como institución, dijo que también deben establecerse precauciones y castigos ante estos casos.

"De esos traumas hay que pedir responsabilidad a la Iglesia, que no tomó las precauciones necesarias, y por eso ahora se sienten incómodos, avergonzados".

Sin embargo, señala que hay una consciencia más grande por parte de la iglesia. Que ya no se ocultan los casos como antes y que la iglesia incluso busca hacerlos públicos.