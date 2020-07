El 20% de reclusos de Nueva Jersey podría liberarse para evitar covid

NUEVA JERSEY.- Los legisladores de Nueva Jersey parecían están más cerca de apoyar la legislación que podría liberar a más de 3,000 prisioneros, es decir, aproximadamente el 20% de la población carcelaria del estado para evitar más contagios por el coronavirus, de acuerdo con The New York Times.

Según la legislación de Nueva Jersey, los reclusos que están dentro de un año de completar sus condenas serían elegibles para ser liberados hasta ocho meses antes de acuerdo con los créditos otorgados por el tiempo cumplido durante la pandemia.

El proyecto de ley, que la Unión Americana de Libertades Civiles cree que es la primera iniciativa legislativa de este tipo en los Estados Unidos, no permitiría la liberación de la mayoría de los delincuentes sexuales, pero se aplicaría a los reclusos condenados por otros delitos violentos, incluido el asesinato.

La propuesta se produce en medio de los esfuerzos nacionales para reducir las poblaciones penitenciarias estatales y federales para proteger a los reclusos y empleados del virus que continúa propagándose rápidamente a través de algunas cárceles.

Hasta el momento, Nueva Jersey ya liberó a 338 reclusos en riesgo de su sistema penitenciario en virtud de una orden ejecutiva de abril y liberó a casi 700 personas de las cárceles del condado después de un desafío legal.

Los cinco grupos más grandes conocidos del virus en los Estados Unidos ahora están vinculados a instalaciones correccionales.

La tasa de mortalidad en las cárceles de Nueva Jersey es la más alta de la nación, según los datos recopilados por The Marshall Project y The Associated Press.

Liberación de reclusos en otros estados de EU

En California, el gobernador ordenó la liberación de hasta 8,000 delincuentes no violentos para fines de agosto.

La población carcelaria de Connecticut se ha reducido en un 16 por ciento desde marzo a los niveles más bajos en 29 años, en parte debido a las liberaciones de coronavirus.

(María José Pardo)