Ejecutivo de Youtube actúa de manera racista e hijo le pide que no lo haga (Video)

Un nuevo evento racista ocurrió cuando Christopher Cukor, identificado por el diario New York Post como un ejecutivo de YouTube, arribó con su hijo a la entrada del edificio donde vive y al darse cuenta de la presencia de Wesly Michel, llamó a la policía porque un afroamericano estaba en la entrada.

El video grabado por Michel inicia cuando el ejecutivo de YouTube le exige que "llame a su amigo en el aparato de llamadas y pídale que venga a buscarlo", pero Wesly se resiste a hacerlo.

No obstante, Cukor no quedó conforme con la respuesta y lo amenazó con llamar a la policía, por lo que su hijo le pide que se detenga: "papá, no, no".

Michel le advirtió a Cukor que sería "la próxima persona en aparecer en televisión", haciendo referencia a los videos virales, en donde, se exhibe a los estadounidenses blancos cuando llaman a la policía por la presencia de negros.

En la grabación de tres minutos y medio, se puede escuchar al niño suplicándole a su padre que no reportara a Michel ante la policía, pero a Cukor no le importó .

"Se coló a la entrada cuando yo abrí la puerta para salir", le dijo Cukor al 911. "Parece afroamericano. Me está grabando, se niega a marcharse y dice que voy a ser la próxima persona en salir en televisión", dijo.

Para su mala suerte, la llamada fue interrumpida con un grito de saludo por la amiga de Michel, Kathy, quien habita en el edificio y lo esperaba.

“¡Papá, mira en lo que nos metiste, vámonos!", le reprochó su hijo, después de que Michel le hiciera ver a Cukor con un 'te lo dije'".

El video finaliza con Cukor terminando la llamada tras ser humillado.

