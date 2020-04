Ecuador reparte ataúdes de cartón para víctimas de coronavirus

La Alcaldía de Guayaquil, epicentro del brote de coronavirus en Ecuador -país que de acuerdo a cifras oficiales tiene 3 mil 646 casos confirmados y sólo 180 muertos, aunque el presidente Lenín Moreno ha reconocido que los números "se quedan cortos"-, ha comenzado a repartir este domingo ataúdes de cartón para paliar la escasez de los de madera, por la crisis de los cadáveres que se han acumulado en calles, morgues y funerarias a raíz de la emergencia sanitaria por el covid-19 en dicho país sudamericano.

En redes sociales circulan videos de gente quemando cuerpos fuera de sus casas ante la falta de respuestas por parte de las autoridades.

Cabe destacar que este sábado el gobierno ecuatoriano comenzó a utilizar contenedores refrigerados como morgues temporales ya que el número de muertos por coronavirus sobrepasa la capacidad de los depósitos de hospitales en la ciudad mencionada.

Por su parte, Merwin Terán, presidente de la Asociación de Funerarias de Guayas, provincia suroccidental de la que Guayaquil es capital, reconoció ante la agencia Efe que el gremio atraviesa un momento crítico y que la iniciativa de la Alcaldía trata de encontrar soluciones, aunque no siempre son bien recibidos.

"Ahora me han llegado treinta de cartón, pero la gente que viene a verlos no los quiere llevar. Están acostumbrados a los que les hemos ofrecido siempre, pero no hay, es lo único que les puedo dar", cuenta en una entrevista telefónica.

"Aunque ya no dispone de cofres de madera", Terán mantiene abierta una de las pocas funerarias que aún operan en la ciudad costera.

La acumulación de cadáveres ha provocado el desabastecimiento de las funerarias y elevado a casi al doble el precio de los pocos ataúdes de madera que se ofertan, que de unos 500 dólares el más simple ahora han pasado a costar más de mil.

Para solventar el problema, el Municipio informó el sábado que ofrecería ataúdes de cartón prensado, y se mencionaron cifras de entre mil 500 y 2 mil unidades.

El municipio de Guayaquil informó el sábado que había recibido las primeras 200 cajas mortuorias de cartón prensado, para poder "brindar una digna sepultura a las personas fallecidas durante esta emergencia sanitaria".

Y Terán advierte de que si bien "son de menor calidad, es la alternativa que nos queda ante este grave panorama".

CONTENEDORES REFRIGERADOS

Este viernes la alcaldía de Guayaquil informó sobre la entrega de tres contenedores: uno de cerca de 12 metros fue destinado al laboratorio de criminalística de la Policía para "albergar los cuerpos de las personas que al momento son recogidos en la ciudad"; otro fue entregado al hospital Teodoro Maldonado Carbo, donde se acumulan a difuntos no solo por covid-19.

LENTA RESPUESTA DEL GOBIERNO

En la última semana, videos colgados en las redes por familiares arrojaron luz sobre la dramática situación que atraviesa Guayaquil, donde fueron dejados en plena calle cadáveres de fallecidos por el coronavirus u otras causas, por la falta de espacio en las morgues y la lenta capacidad de las autoridades para proceder a los levantamientos.

Desde mediados de semana el Municipio, junto con una fuerza de tarea conjunta especial del Ejército, colabora en la tarea de recolección de cuerpos junto a expertos en Medicina Legal de la Policía Nacional, lo que no ha impedido que aún se dé esta inédita situación de acumulación en las morgues y en los propios cementerios.

A ello, se suman las quejas de familiares de víctimas en hospitales para recibir cuerpos y trasladarlos a cementerios.

Ante ello, el gobierno de Moreno anunció un nuevo canal de denuncias para reportar muertes en hogares, así como una página web para conocer sobre los sepelios.

PERÚ

Por su parte, el presidente peruano Martín Vizcarra envió un equipo militar a la frontera con Ecuador para realizar patrullajes terrestres y aéreos para frenar el ingreso de migrantes indocumentados, territorio en el que se cuentan mil 746 pacientes y 73 muertes.

Ello, luego de que se detuviera a tres venezolanos en la región de Tumbes, fronteriza con Ecuador.

