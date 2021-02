Ecuador pone fin a la reelección de Correa

Con casi el 90 por ciento de los votos contados, el Consejo Nacional Electoral (CNE), otorga la victoria de la consulta al actual mandatario de Ecuador, Lenín Moreno, sobre la eliminación de la reelección y con ello el ex presidente Rafael Correa queda impedido para participar en el proceso electoral.

El promotor de la convocatoria fue el actual presidente, antiguo aliado de Correa convertido ahora en adversario político. Ha ganado esta votación gracias a los votos de la oposición, y ha cerrado la puerta a su antecesor, pero los datos reflejan que este sigue contando con un apoyo no del todo despreciable.

"No volverán ya los viejos políticos. Tienen la obligación de renovarse", dijo Moreno desde el palacio presidencial de Carondelet en Quito tras conocer la proyección provisional de los resultados. "Hoy ha triunfado la democracia de manera contundente con el sí. Hoy, todos nosotros manifestamos de manera clara y contundente, libre y democráticamente, sobre el futuro que queremos para nuestros hijos. La victoria del sí es la victoria del país", consideró en Twitter. "Los políticos que ansiaban eternizarse no volverán nunca más", esto en alusión a Correa, que volvió de Bélgica, donde reside, para hacer campaña por el no.

Moreno elegido hace un año como presidente, siempre estuvo en contra de la reelección indefinida de los cargos públicos. Cuando fue aprobada por la Asamblea Nacional a través de una enmienda a la Constitución de 2008.

Con el resultado de la consulta popular Ecuador se aparta, en cualquier caso, del camino emprendido por Hugo Chávez, Evo Morales en Bolivia y Daniel Ortega en Nicaragua. Los 13 millones de ciudadanos llamados a las urnas apoyaron todas las cuestiones planteadas por el referéndum, que incluye también el endurecimiento de la lucha contra la corrupción y la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana, introducido en la Constitución de 2008 para regular la transparencia y control social de la vida pública.

Tras conocer los resultados el ex presidente Correa acusó a Moreno de romper el Estado de derecho con una serie de modificaciones constitucionales, entre la que destaca limitar a una sola reelección los cargos de elección popular, la inhabilitación política de personas condenadas por corrupción, y derogar la ley de plusvalía del gobierno anterior.

El ex mandatario anunció que recurrirá a instancias internacionales, al sostener que la consulta popular y su convocatoria fueron inconstitucionales, y la tildó de ser "un gran engaño".

Resultados oficiales según la última actualización

Pregunta 1 - Sanción la corrupción: Sí 73,7 % / No 26,3 %

Pregunta 2 - Eliminación de la reelección indefinida: Sí 64,12 % / No 35,88 %

Pregunta 3 - Restructurar el Consejo Participación Ciudadana: Sí 62,95 % / No 37,05 %

Pregunta 4 - Lucha contra la pederastia: Sí 73,51 % / No 26,49 %

Pregunta 5 - Prohibición de la minería metálica: Sí 68,17 % / No 31,39 %

Pregunta 6 - Derogación de la Ley de plusvalía: Sí 62,98 % / No 37,02 %

Pregunta 7 - Incrementar la Reserva del Yasuní: Sí 67,28 % / No 32,72 %

Con información de El País





