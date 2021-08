Drones para la guerra: así han revolucionado el conflicto armado

En los últimos años, los drones han revolucionado por completo la forma en la que se pelean las guerras. Los avances tecnológicos de estas herramientas, también conocidas como vehículos aéreos no tripulados, permiten a ejércitos atacar sin ponerse en peligro directo.

Los drones militares han sido utilizados desde hace unos 20 años. Sin embargo, conflictos recientes continúan demostrando cómo han cambiado y la importancia que han adquirido.

¿CÓMO FUNCIONAN LOS DRONES?



Los países de todo el mundo confían cada vez más en la tecnología de los drones. No solamente se utilizan como máquinas de reconocimiento, sino para coordinar ataques, explica el medio Al Jazeera.

Hay varios tipos de drones. Algunos de ellos incluso tienen la capacidad de interrumpir las defensas aéreas y los sistemas de comunicación del bando enemigo.

Debido a "su alto nivel de eficacia, su precio relativamente asequible y el alto grado de negación que ofrecen los drones, su ascenso a la categoría de indispensables no es una sorpresa", asegura el medio.

Sin embargo, los drones son bastante más complejos que un simple sistema a control remoto.

Los drones como tal son solamente una parte del sistema, explica ABC News. Un equipo puede lanzar un dron y luego pasar el control a otro equipo a miles de kilómetros de distancia. Estas personas dependen de una enorme red de infraestructura de red de satélites, centros de datos y cables de fibra óptica.

En los equipos que los operan no hay solamente pilotos. También hay analistas de imágenes, comandantes militares y, en algunos casos, incluso abogados.

¿NUEVA TECNOLOGÍA?



El medio Forbes explica que los drones remontan casi tanto como la aviación tripulada. Sin embargo, no generaron mucho interés hasta principios del siglo XXI.

Desde la Primera Guerra Mundial existieron los aviones rudimentarios sin tripulación. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos operó una unidad de asalto llamada STAG-1, que bombardeó objetivos japoneses.

Los drones también estuvieron presentes en las guerras de Corea y Vietnam, pero los programas comenzaron a cancelarse en favor de la aviación tripulada.

Después, en la década de 1970, se equiparon exitosamente drones con nuevas armas guiadas y se hicieron demostraciones contra objetivos terrestres. A nadie le interesó en ese entonces.

¿CÓMO SE HICIERON POPULARES?



El cambio comenzó al tiempo que la guerra de Estados Unidos en Afganistán.

Forbes recuerda que, en el año 2000, la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la CIA no tenían ni un solo avión no tripulado armado. Sin embargo, para finales del 2001, los ataques con aviones no tripulados se habían convertido en una táctica importante contra Al Qaeda.

Desde entonces, las operaciones con drones se han disparado, y han sido utilizadas por Estados Unidos en varios conflictos armados, como en Irak.

En Afganistán, Estados Unidos comenzó a utilizar un dron que existía desde el conflicto en la antigua Yugoslavia (1990). El Predator podía merodear una zona durante varias horas, y fue valioso para vigilar aldeas y detectar concentraciones de insurgentes.

A partir de estos descubrimientos, se tomó la decisión de armar los drones.

El medio explica que, si el conflicto en Afganistán hubiera terminado a cabo de unos años, los drones pudieron haber sido abandonados, como había ocurrido anteriormente. Sin embargo, "la necesidad continua hizo que la tecnología de los drones se desarrollara y mejorara con nuevos sensores y otras capacidades".

Hoy en día, los insurgentes también usan drones. La táctica fue iniciada por el Estado Islámico en Irak en 2016, pero los talibanes también comenzaron a usar drones de ataque para finales de 2020.

FUTUROS AVANCES TECNOLÓGICOS



Los drones militares "más emblemáticos del mundo" están por desaparecer, asegura ABC News.

Estados Unidos puso fin a las operaciones con los Predator hace aproximadamente tres años. Además, anunció el año pasado que reduciría la producción de otro modelo llamado Reaper.

El medio explica que esto se debe, en parte, a que la tecnología está envejeciendo. Sin embargo, también se tiene que considerar el futuro de los enfrentamientos armados, ya que las recientes tensiones de Estados Unidos con China y Rusia podrían llevar al país a guerras muy diferentes a las de Irak y Afganistán.

¿POR QUÉ ES CONTROVERTIDO EL USO DE DRONES?



El uso de drones para la guerra ha sido muy controvertido, ya que ha añadido una nueva volatilidad a la guerra moderna.

Durante los últimos años, se han presentado denuncias de víctimas civiles y de personas inocentes que han resultado lesionadas, o que incluso han muerto, debido a estos ataques.

"La naturaleza remota de la guerra de los drones, sin nadie sobre el terreno que confirme la verdad, es un problema real que no muestra signos de que vaya a ser más fácil después de 20 años de ataques con drones", explica Forbes.

Sin embargo, algunos expertos señalan que la mayoría de las muertes de civiles son causadas por otros tipos de ataques.

"En general, si examinamos las estadísticas disponibles, parece que, en los últimos 20 años, la principal fuente de víctimas civiles en los conflictos no fueron los ataques con drones, sino las armas pequeñas y ligeras", asegura Mauro Gilli, investigador principal del Centro de Estudios de Seguridad de la Politécnica de Zúrich, a Al Jazeera.

Hablando de cuestiones técnicas, Forbes explica que las limitaciones de los drones siempre han sido evidentes: "no proporcionan el conocimiento de la situación de una aeronave pilotada: el operador remoto no puede mirar a su alrededor y ver lo que está sucediendo".

Además, los mandos a distancia y el retraso en la respuesta puede volver torpes las operaciones. A esto se le suma que carecen de maniobrabilidad y son propensos a estrellarse en el aterrizaje.





