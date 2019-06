Dos amigas de Jean Carroll confirman que la periodista fue agredida sexualmente por Trump

Dos amigas de E. Jean Carroll, quien denunció que el presidente de Estados Unidos (EU) Donald Trump la agredió sexualmente, participaron en el expediente para confirmar que la periodista les platicó lo que le ocurrió a mediados de los años 90.

Acompañada de Carol Martin y Lisa Birnbach, sus amigas que también fueron periodistas de Nueva York en ese momento, Carroll contó su historia en "The Daily", un podcast del diario estadounidense The New York Times.

En la entrevista, Carroll aseguró que Trump la asaltó sexualmente en un camerino de los almacenes de Bergdorf Goodman en un artículo publico la semana pasada por la revista New York Magazine, lo cual Trump ha negado.

Carroll afirmó que se encontró con Trump mientras ella compraba y él le pidió en tono de broma que le modelara lencería. Posteriormente, en un vestidor, Trump intentó besarla, la inmovilizó contra la pared y la asaltó. Ella pudo escapar luego de luchar con él, dijo.

Al lograr huir, continuó su relato, llamó a Birnbach.

Recuerdo que ella dijo repetidamente ´me bajó las medias´", comentó Birnbach en el podcast. "Lo que me hizo pensar que eso fue todo lo que sucedió. Honestamente dijiste ´él puso su pene en mí´", continuó, refiriéndose a Carroll.

"Y dije ´¿Qué? ¿Te violó?´ Y dijiste ´me bajó las medias, él...´ Fue horrible, pensamos, y dije: ´vamos a la policía. Ven a mi casa´".

Birnbach agregó que Carroll le dijo: "Fueron 15 minutos de mi vida. Se acabó. No se lo digas a nadie. Sólo tenía que decírtelo".

Días después, Carroll llamó a Martin, quien era presentadora de noticias en WCBS-TV en Nueva York. Ella le aconsejó que permaneciera en silencio por la riqueza y el poder de Trump.

Dije, no se lo digas a nadie. No le diría esto a nadie", afirmó Martin en el podcast.

Carroll confesó haber permanecido en silencio durante décadas porque se culpó asimisma por el incidente. Sin embargo, contó que las acusaciones contra el ex magnate de Hollywood Harvey Weinstein y el movimiento Me Too la llevaron a hablar.

Donald Trump ha negado las acusaciones de Carroll y la ha calificado como mentirosa.

Lo diré con gran respeto: Número uno, ella no es mi tipo. Número dos, nunca sucedió. Nunca sucedió, ¿de acuerdo?", afirmó Trump a The Hill.

La periodista de 75 años describe la presunta agresión sexual en su libro, convirtiéndose en una de las 17 mujeres que han presentado denuncias de asaltos sexuales o comportamiento sexual inapropiado contra Trump.

cmo