"Dondequiera que mires hay cadáveres": la ola de covid que golpe a la India

La India es uno de los países más golpeados por la pandemia de covid-19. El país asiático casi alcanza los 16 millones de contagiados, el segundo con más casos en el mundo; y más de 184 mil muertos, el cuarto con más decesos por el virus.

Sin embargo, la India se encuentra actualmente en su segunda ola de covid-19 que ha resultado devastadora para sus habitantes y de la cual aún no se ve ningún mínimo indicio de descenso.



La avanzada de la pandemia es tal en la India que este jueves superó los 300 mil contagios en un día, el mayor registro en todo el mundo. Este mismo día rompió su récord de muertes diarias: 2 mil 104 decesos.



Esos números reflejan la pesadilla que actualmente se vive en la India, donde no es de extrañarse que los hospitales estén colapsados y la gente esté muriendo en ambulancias o en las calles, afuera de los centros de salud.



Está, por ejemplo, el caso de Niranjan Pal Singh, un hombre de 58 años, que murió el viernes pasado por covid-19. Su hijo, Kanwal Jeet Singh, relató a la BBC que su padre falleció en una ambulancia cuando trataban de encontrarle lugar en un hospital, ya lo habían rechazado en cuatro de ellos por falta de camas.

"Creo que si hubiera recibido tratamiento a tiempo, habría vivido. Pero nadie nos ayudó, la policía, las autoridades sanitarias o el gobierno", dijo Kanwal Jeet Singh al medio británico.

Aún así, el gobierno de la India, encabezado por Ram Nath Kovind, insiste en que todo está bajo control. Las calles del país asiático muestran lo contrario.



No solo los hospitales están abarrotados, también los laboratorios para realizar las pruebas de covid-19 y las funerarias, que trabajan con sus crematorios prendidos las 24 horas del día.



Videos compartidos en redes sociales por los medios locales muestran el epicentro de la pandemia en la India, el estado de Uttar Pradesh, el más poblado del país.

Un hombre enfermo tirado en el estacionamiento del hospital público, Lala Lajpat Rai. Cerca de él, un anciano se sienta en un banco. Ambos contagiados de covid, pero no hay camas para internarlos.



En otro hospital del gobierno, el Kanshiram, una joven se ve llorando mientras intenta explicar que su madre está enferma de covid-19, pero en dos hospitales se han negado a atenderla porque no hay lugares.



La mujer suplica que no quiere una cama para su madre, dice que la atiendan en el suelo, pero que le den un tratamiento contra el virus.



Otro paciente, identificado como Sushil Kumar Srivastava, fue fotografiado dentro de un automóvil, conectado a un tanque de oxígeno, mientras su familia le buscaba un lugar en el hospital. Cuando por fin le encontraron una cama, ya había fallecido.

Un escrito del juez en retiro, Ramesh Chandra, se hizo viral en redes sociales: "Mi esposa y yo dimos positivo de covid-19. Desde ayer por la mañana, llamé a las líneas telefónicas de ayuda del gobierno al menos 50 veces, pero nadie vino a entregar ningún medicamento ni a llevarnos al hospital. Debido al descuido del gobierno, mi esposa murió esta mañana".



Otro testimonio recopilado por la BBC es el de Vimal Kapoor, también de Uttar Pradesh.



Su madre de 70 años murió de covid-19 en un hospital el jueves pasado.

"He visto a demasiadas personas morir en ambulancias. Los hospitales están rechazando a los pacientes porque no hay camas, las farmacias se han quedado sin medicamentos esenciales de covid y el oxígeno es escaso", dijo Kapoor al medio británico.

Cuando Kapoor llevó a su madre a la funeraria, se encontró con una pila de cuerpos. "Nunca había visto algo así antes. Dondequiera que mires, ves ambulancias y cadáveres", dijo a la BBC.



Los pobladores de la India acusan al gobierno de mantener un subregistro de casos y muertes por el virus, aseguran que no se hacen las pruebas suficientes, que no incluyen los datos de laboratorios privados y en las actas de defunciones no mencionan al covid-19 como causa de muerte.



Medios y organizaciones civiles de la India acusan también al gobierno de haber bajado la guardia cuando la pandemia disminuyó tras la primera ola. No aprovecharon ese tiempo entre septiembre y febrero para mejorar la infraestructura hospitalaria, así como el abastecimiento de oxígeno y medicamentos.

Incluso, la organización Heritage Hospitals, un grupo privado que dirige colegios médicos y hospitales en el estado, aseguró a la BBC que el servicio de salud no puede operar al 100% porque hay muchos trabajadores del sector enfermos por el virus.







rgg