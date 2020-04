¿Dónde está el presidente de Nicaragua? Lleva 24 días sin ser visto

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, lleva 24 días sin aparecer en forma pública desde su última reunión virtual que tuvo con los presidentes de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), donde trataron la pandemia de coronavirus.

SIGUE AQUÍ LA COBERTURA SOBRE EL CORONAVIRUS EN MÉXICO

La ausencia de Ortega genera dudas e incertidumbre en la población, en un momento en el que todos los gobiernos del mundo buscan tomar medidas y afrontar la crisis del covid-19.

La ausencia de Ortega, combinada con una política de secretismo, causa que las personas no estén seguras de nada y que la ciudadanía enfrente sola esta crisis sin precedentes, señala el diario local La Prensa.

Los rumores aumentan a medida que Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Ortega, informa del avance del coronavirus en el país todos los días, pero sin mencionar al presidente.

El presidente fue el gran ausente en las honras fúnebres del diputado sandinista Jacinto Suárez, que se realizaron este 2 y 3 de abril en Managua. Suárez no solo era un “militante histórico” del sandinismo, sino que fue compañero de celda de Ortega cuando estuvieron presos bajo la dictadura de Anastasio Somoza (1967-1972 y 1974-1979) y uno de los hombres más cercanos al mandatario.

La muerte del diputado Suárez hizo suponer que Ortega reaparecería en público. De hecho, la página web de la Asamblea Nacional publicó un programa de homenaje póstumo. El documento detallaba que el presidente entregaría una medalla a los familiares de Suárez y que, además, brindaría un discurso. Sin embargo, horas después el comunicado fue borrado de la web legislativa.

El gobierno de Ortega no ha declarado cuarentena para prevenir el avance de la Covid-19 porque considera la medida “extremista y alarmante”. Nicaragua es el único país de la región que no cumple con las medidas de prevención dictadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Para algunos no les sorprende esta ausencia de 24 días, lo que suele generar rumores sobre su estado de salud, ya que es un hombre de 74 años. No obstante, las ausencias de Ortega no suelen extenderse más de 15 días. En lo que va de 2020, el mandatario sandinista solo ha tenido cuatro intervenciones públicas.

(Karla Alva)