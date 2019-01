Donald Trump pide que "regrese el calentamiento global" por fríos en EU

El presidente, Donald Trump, afirmó que es necesario que "regrese el calentamiento global" para así poder evitar la ola de frío ártico que afectará a Estados Unidos en los próximos días.

In the beautiful Midwest, windchill temperatures are reaching minus 60 degrees, the coldest ever recorded. In coming days, expected to get even colder. People can´t last outside even for minutes. What the hell is going on with Global Waming? Please come back fast, we need you!