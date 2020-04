Doctores de Argentina también sufren de discriminación

"Si sos médico, enfermero, farmacéutica, o te dedicás a la salud!!! Andate del edificio porque nos vas a contagiar a todos hdp!!! Tus vecinos", fue lo que leyó un farmacéutico llamado Fernando Gaitán en el elevador de su departamento en un barrio de clase media de Buenos Aires.

Tras llorar de impotencia, denunció el mensaje en las redes sociales y más tarde hizo una formal por discriminación.

A pesar de que cada noches, a las 21:00 horas, los argentinos sales a sus balcones y ventanas para brindar un aplauso a los trabajadores de salud, la realidad es que muchos de ellos viven a diario el repudio de vecinos al ver en ellos una fuente de contagio de coronavirus, de acuerdo con un reportaje de El País.

Según el texto, Elizabeth Melania Alfaro, oncóloga del Hospital Garrahan, el centro público pediátrico más reconocido de Argentina, donde vive alguien pegó un cartel con denunciarla si insistía en usar el elevador.

"Acá viven muchos adultos mayores, población de riesgo. Tomen las medidas para no tener que caer en la Justicia. ¡Nos tienen que cuidar y ser responsables, piensen en el otro!", decía el mensaje.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, descartó este miércoles que se produzca un "levantamiento" de la cuarentena la próxima semana, cuando debía finalizar el aislamiento, mientras el país prepara controles para limitar el movimiento en el puente de Semana Santa y frenar una pandemia que ha causado al menos 63 muertes.



"No va a haber ningún levantamiento de cuarentena, no se va a flexibilizar. No podemos tener una recaída", remarcó Fernández en una entrevista con el Canal 13 de Buenos Aires en el que reveló su preocupación porque en un viaje en helicóptero que realizó el martes notó mayor actividad en la capital y el populoso cordón urbano que la rodea.

En México las enfermeras de los hospitales son víctimas de agresiones verbales en las calles, incluso una de ellas, identificada como Imelda, adscrita a la clínica del IMSS, en el fraccionamiento Terranova de Culiacán, sufrió un ataque con cloro por un desconocido.

Además, en Nuevo León intentaron quemar un hospital después que los habitantes del municipio rural de Sabinas Hidalgo se enteraran de que el nosocomio sería cedido para recibir a personas infectadas con el virus.