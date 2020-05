Doctora pelea contra covid en NY y le niegan "green card"

Una doctora de Nueva York que lucha en la primera línea de batalla contra el coronavirus covid-19 sigue en shock luego de que el gobierno de Estados Unidos no le aprobó una "green card".

"Estoy arriesgando mi vida todos los días para hacer esto, y me está volviendo loco ahora mismo que no lo aprecian o no ven el valor de lo que estoy ofreciendo hacer", dijo Julia Iafrate a la cadena de noticias CNN.

"Honestamente estoy fuera de mí. Es como una bofetada", remarcó.

Julia es profesora asistente en el Centro Médico de la Universidad de Columbia, es especialista en medicina deportiva y se ofreció como voluntaria para dar la batalla contra el covid-19. Ella explicó que lo hace porque es médico y "porque eso es lo que hago, porque sé que puedo ayudar".

Iafrate, quien emigró a los Estados Unidos desde Canadá, dice que ha vivido en la Unión Americana por 13 años, completando un programa de residencia en la Clínica Mayo y una beca de medicina deportiva en la Universidad de Iowa. Durante casi tres años, ha estado trabajando en el Centro Médico de la Universidad de Columbia. Y ha sido médica del equipo del equipo de esquí de EU. Y del de atletismo de la Universidad de Columbia, según un perfil en el sitio web del centro médico.

Hace varios días, Iafrate dice que escuchó de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos que su solicitud de "green card" había sido denegada.

"Estaba ciega. Estaba estupefacta, y también mi abogado de inmigración y mi presidente de mi departamento y todos los demás involucrados en este caso", dijo.

"Te piden que seas un experto en tu campo (...) y yo lo soy. Lo he demostrado una y otra vez. Y me sorprendió que en este momento, de todas las veces, no creen que sea necesario tener a alguien como yo aquí".

Cuando se les preguntó acerca de Iafrate, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EU. Dijeron en un comunicado que no comentan las decisiones relacionadas con casos individuales.

"El USCIS evalúa cada petición, solicitud y solicitud caso por caso para determinar si cumplen con todos los estándares requeridos por las leyes, regulaciones y políticas aplicables. Los jueces de la agencia pueden solicitar más evidencia y emitir negativas posteriores cuando el solicitante presenta pruebas insuficientes establecer la elegibilidad basada en la preponderancia del estándar de evidencia ", dijo la agencia. "Corresponde al solicitante, no al gobierno, demostrar que el posible beneficiario cumple con los requisitos de elegibilidad según la ley".

La administración Trump ha endurecido las restricciones de inmigración en las últimas semanas como parte de la respuesta del gobierno a la pandemia de coronavirus y advirtió que podrían surgir más restricciones a medida que los funcionarios trabajen para proteger los empleos estadounidenses. Los defensores de los derechos de los inmigrantes sostienen que los inmigrantes están en primera línea luchando contra la pandemia, y que su trabajo es una parte necesaria de la economía del país.

Iafrate dice que está apelando la decisión del gobierno en su caso, aunque se siente impotente por primera vez en su vida. "Es desgarrador (...) no sé qué hacer. No sé qué podría haber hecho mejor", dice ella. "No sé qué podría haber hecho de otra manera".





(Luis Ramos)