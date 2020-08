Dividida la reapertura de escuelas en Estados Unidos

NUEVA YORK.- Las escuelas en EU no pueden reabrir de manera segura si los casos de coronavirus siguen en aumento, sin embargo, las regiones donde la pandemia parece estar bajo control, es más importante que los niños más pequeños vuelvan a los edificios escolares, para detener la alarmante caída en su aprendizaje, según The New York Times.

Los estudiantes mayores, especialmente los de la universidad, están mejor equipados para hacer frente a las dificultades de la educación en línea, por lo que, en muchas ciudades, los estudiantes universitarios tienen más probabilidades que los niños más pequeños de regresar a la escuela para recibir instrucción en persona.

Un ejemplo es en Michigan, donde los escolares aprenderán completamente en línea y los estudiantes universitarios asistirán al menos a algunas clases en persona.

Se espera que quince de los 20 distritos escolares más grandes enseñen completamente en línea en el otoño, según los datos recopilados por Education Week, una publicación comercial centrada en la educación.

Por el contrario, entre las universidades, sólo 128, aproximadamente el 4 por ciento, de los miles de universidades de la nación han anunciado planes para impartir clases únicamente en línea, según los datos recopilados por Davidson College.

Mientras que, en los niveles primarios y secundarios, los principales distritos escolares como Hillsborough, Florida (que incluye Tampa) y Dallas planean que los estudiantes asistan a clases en persona.

En tanto, la ciudad de Nueva York, que tiene el sistema escolar más grande del país, está tratando de lograrlo en ambos sentidos, haciendo que los estudiantes dividan su aprendizaje entre el aula y el hogar.

El campus de Boston de la Universidad de Massachusetts planea cambiar las clases completamente en línea, al igual que varios de los programas de posgrado de Harvard.

Pero la mayoría de las universidades están dando la bienvenida a los estudiantes al campus este otoño, mientras que se espera que enormes distritos de escuelas públicas como Los Ángeles Unified y Philadelphia no tengan niños en sus edificios.

Niños pequeños, los primeros en regresar a las aulas

Un amplio grupo de educadores y expertos en salud argumentan que los niños pequeños deberían ser los primeros en regresar a las aulas, en parte porque si un niño no aprende a leer, escribir y manejar números al principio de la escuela primaria, él o ella pueden tener dificultades para el resto de la clase. ella o su vida.

Y, como cuestión práctica, muchos niños pequeños no pueden conectarse a una computadora y aprender de forma independiente, como pueden hacerlo los estudiantes universitarios.

Las necesidades educativas de los niños pequeños tienen implicaciones económicas. Cuando los niños aprenden en casa, necesitan adultos cerca para ayudarlos. Las familias acomodadas pueden permitirse contratar a una niñera para supervisar a sus hijos durante el día escolar, pero la mayoría de las personas no pueden.

A veces, los hermanos mayores ayudan a los más pequeños, lo que puede interrumpir su propio aprendizaje. Pero muchos padres no tendrán otra opción que renunciar al trabajo para cuidar a sus hijos, lo que dificultará la recuperación económica y agravará la desigualdad en la riqueza y los ingresos. Por lo tanto, el argumento económico para que los niños pequeños vuelvan a la escuela es muy fuerte.

Para las universidades, la competencia por el dinero de la matrícula los está empujando a asumir riesgos excesivos para que los estudiantes vuelvan al campus, mientras que, para los distritos escolares públicos, la financiación inadecuada, combinada con la falla del gobierno para frenar el coronavirus, les está impidiendo que los niños vuelvan a ingresar a los niños de manera segura edificios escolares Considere la difícil situación de algunas universidades estadounidenses.

