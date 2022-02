Dimite primer ministro de Perú tras acusaciones de violencia contra mujeres

Lima.- A tres días de asumir el cargo, como presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, presentó su renuncia, presionado por ciudadanos y medios de información que sacaron a la luz sus conductas violentas.

El nombramiento de Valer generó indignación y numerosas protestas al conocerse que agredió a su mujer, a su hija, a una psicóloga que le hizo un test y al conserge del edificio en el que reside en Lima, cuyos vecinos recogieron firmas para expulsarlo del edificio por su mal comportamiento, documentó el periódico La Vanguardia.

El 21 de octubre de 2016, Catherine Valer Montoya dijo en la comisaría de San Borja que su padre Héctor Valer le tiró un golpe en el rostro y la empujó contra el piso, en la vivienda que alquilaba en el pasaje Heinrich Hertz.

Antes de su renuncia Valer negó la agresión y dijo: "Yo nunca estuve enterado hasta ahora de la denuncia. Mi hija nunca me lo dijo. Es cierto que le llamé la atención a mi hija, pero nunca la golpeé. No pienso renunciar porque esto es una patraña. No voy a renunciar frente a tremenda canallada. Lo que quieren es derivar a un primer ministro que no tiene sentencia. ¿Dónde está el examen del médico legista? ¿Dónde está la investigación fiscal?", enunció.

Mientras que en febrero de 2017, el Noveno Juzgado de Familia dictó varias medidas de protección para la esposa del abogado, Ana María Montoya (quien murió en octubre pasado) y prohibió a Valer "cualquier conducta que constituya violencia y/o acoso, bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente por el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad", sostiene en un documento publicado por El Comercio. El juzgado pidió a la Policía Nacional del Perú (PNP) una "protección oportuna y eficaz" para la víctima y coordinar con el serenazgo para "una respuesta oportuna".

El sábado pasado, al anunciar su renuncia señaló: "Acepto la derrota ametrallado por los periódicos del Perú que pertenecen a un grupo que está vinculado a la extrema y la derecha del Perú que construyeron una imagen de maltratador y de violento", dijo en una conferencia de prensa este sábado 5 de febrero.

"Yo reconozco mi derrota pero mi derrota a través de portadas de periódicos construidas sobre hechos falsos. Ojalá así reconocieran sus derrotas aquellos que perdieron y que hasta ahora dicen que el presidente de la República es comunista", agregó.

esc