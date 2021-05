Día de las madres: mamás revelan de lo que están orgullosas... pero no lo dicen

Enseñarnos, darnos confianza, cariños y protección, estas son algunas acciones que 12 mamás revelaron de lo que están secretamente orgullosas de ellas mismas en el Marco de Día de la Madre que se celebra este lunes 10 de mayo.

The New York Times le dio un espacio a las madres para que dijeran algo agradable sobre sí mismas ante situaciones donde una siente culpa por no ser la "mamá divertida" o errores en la crianza.

Como Jessica Grose, columnista de The New York Times quien relata que diariamente refuerza la conexión con su hija de 4 años de edad mediante sus juguetes favoritos.

Jessica contó que siempre antes de dormir elije uno de los numerosos peluches de gatitos de su hija, quien tiene tantos que no caben en la cama, le dice cuanto la ama entre maullidos, arma una pequeña escenografía con los gatitos para que ambas compartan un momento de cariño.

Además conoce el nombre de cada animal, el orden en que su hija las guarda de acuerdo a sus gatos preferidos del momento, de acuerdo con Jessica estas acciones pequeñas o grandes son una oportunidad para que las madres y las figuras maternas se tomen un momento para reverenciarse a sí mismas y a todas las cosas que hacen por sus familias.

Por otra parte, Priyanka Mattoo, escritora y cineasta compartió que se siente bien cada vez que motiva a sus hijos en tener confianza en ellos mismos, comparte que esto lo aprendió de su madre quien es una mujer pequeña con una "personalidad alta" y no pierde la oportunidad de decirle a sus dos hijos que está orgullosa de ellos y "son los mejores niños del mundo".

Mientras que a su pequeña hija no sólo le menciona que ella como madre está orgullosa, le señala que ella como niña debería estar orgullosa de ella misma por ser "la mejor del mundo" y de esta les da confianza a sus pequeños.

Kari Cobham es escritora y cofundadora de Media Moms para madres en el periodismo comparte que la pandemia fue una oportunidad de cercanía con su hijo de 8 años de edad y una forma de recordar a su madre mediante la cocina.

Relató que cada vez su pequeño grita desde sus clases virtuales que la casa "huele como en casa de la abuela", porque además comparte sus tradiciones caribeñas con la familia.

La escritora y porta, Kate Baer dijo que está secretamente orgullosa de fingir que está interesada en cosas como Minecraft para tener largas conversaciones sobre el juego con el cual están obsesionados sus hijos.

Añade que no le importa cuanto hablen sus pequeños de ello, que pueden ser horas durante todos los días, ella siempre responde con asombro y un "cuéntame más".

Verónica Chambers, editora de Narrative Projects en The New York Times relató sobre lo difícil que es crecer como una afrolatina en Estados Unidos y encontró una forma de conectarse con sus raíces enseñándole español a su hija quien a los 14 años de edad ya domina mejor el idioma que su madre.

Chambers se siente orgullosa de no rendirse en un idioma que ella misma no conoce bien y lograr crear esa conexión con su hija.

De igual manera, Amber Tamblyn quien es actriz, escritora y directora compartió que le da orgullo transmitir a su hija pequeña una canción que su madre le cantaba para los momentos difíciles, menciona que no sólo ayuda en estos momento de pandemia a su hija sino para ella misma.

Además de que enseña a su hija el valor de protestar en situaciones como la marcha por los asesinatos de George Floyd y Breonna Taylor debido a la brutalidad policiaca y el racismo en Estados Unidos.

Mira Ptacin, autora de "Pobre tu alma" y "The In-Betweens: The Spiritualists, Mediums, and Legends of Camp Etna" reveló que uno de sus pequeños orgullos como mamá se dio durante la pandemia y la lucha libre que proactiva son sus hijos durante las noches.

Contó que encontró en la lucha libre una manera de disolver los tabús sobre la fisicalidad entre la familia, pero también enseña reglas, límites y consentimiento, además de que es una forma saludable de canalizar la agresión y frustración durante el encierro.

Uno de los orgullos que Denene Millner, una de las autoras más vendidas del New York Times es que enseñó a sus hijas que llorar y mostrar sus emociones está bien, además de que les brindó un espacio del protección en sus brazos ante situaciones de vulnerabilidad.

Denene relata que creció con la figura de la "supermujer" invencible que nunca llora debido a fue una joven negra en los 80's y no estaba permitido para ella mostar vilnerabilidad, pero con la madurez aprendió que hay que brindarle a los hijos un espacio seguro para estar tristes.

La autora de "Cómo no odiar a tu marido después de los niños", Jancee Dunn relató que ella aprendió a ocultar el pánico de su hijo pequeño debido a que las emociones son contagiodas y se siente feliz de dominar el miedo ante situaciones de crisis.

De esta manera comparte anécdotas sobre turbulencias o cuando el gato llevó un ratón a la casa y mantuvo la calma para que su pequeño también .

Natashia Deón, abogada criminalista, madre de dos hijos y autora de la próxima novela "The Perishing" comentó que está secretamente orgullosa de organizar fiestas de "no cumpleaños" durante el año y brindarle alegría no sólo a su familia sino también a sus amigos.

Añadió que ella se siente bien al brindar armonía y alegría incluso si es un deseo de cumpleaños no programado, además de que fue especialmente bueno durante la pandemia la covid-19 cuando sus hijos no pudieron salir con sus amigos.

Otro relato sobre ser mamá, lo cuenta la redactora de The New York Times Magazine, Taffy Brodesser-Akner quien presume sobre su puntualidad y lo orgullosa que está de que sus hijos estén aprendiendo a siempre llegar a tiempo y nuca faltar a las situaciones importantes.

Señala que no sólo se los dice sino que es algo que aprenden con el ejemplo, relata que sus hijos nunca faltan a las citas con el médico ni entran a la escuela después del Juramento a la Bandera

Finalmente, Angela Garbes, autora de "Like a Mother" y copresentadora del podcast "The Double Shift" contó que ella sentía mucha inseguridad al no se "la mamá divertida" durante la pandemia, pero que ha aprendido que comparte pasatiempos con sus hijas pequeñas como armas ropemcabezas.

comentó que una de ellas tiene incluso talento natural y que gracias a este tiempo que comparte con ellas puede hablar sobre la importancia de que crezcan curiosas y libres.

(Ameyaltzin Salazar)