¿Devolverías 850 mil pesos si te los encontraras? Ella lo hizo

¿Cuántas veces te has encontrado dinero en la calle y has pensado en devolverlo? Podría no ser una dificultad tomar dicha decisión cuando se trata de cifras menores, pero qué tal si el monto se acercara a un millón de pesos.

En esa situación se encontró Andrea, una mujer estadounidense que trabaja en "Goodwill Industries", una organización sin fines de lucro que recibe donaciones de ropa de segunda mano ubicada en la ciudad de Norman, en Oklahoma.

Andrea encontró 42 mil dólares (más de 850 mil pesos mexicanos) al interior de una caja de ropa que habían donado a la organización.

El enorme fajo de billetes estaba envuelto al interior de un suéter, el donador -por alguna razón- olvidó que el dinero se encontraba ahí.

Sin pensarlo dos veces, Andrea informó sobre su hallazgo a sus compañeros de trabajo y posteriormente al supervisor.

Para suerte del donador despistado, dentro de la ropa que donaron había documentos que facilitarían la identificación del dueño del dinero.

Tal fue la suerte para el donador que los trabajadores de "Goodwill Industries" lo contactaron de inmediato y le regresaron los 42 mil dólares.

Como recompensa por su honestidad, el dueño del dinero le entregó mil dólares (alrededor de 20 mil pesos) a Andrea.

Ahora, con ese dinero, Andrea tiene pensado darle a su hija un cumpleaños maravilloso.

El caso de Andrea se ha hecho viral en redes sociales, pues las redes sociales de la empresa compartieron el caso.

Usuario de redes sociales han destacado la honestidad de la mujer, más donde la tentación podría ser mayor ante la crisis que ha ocasionado en todo el mundo la pandemia de covid-19.

"Nunca esperé que me pasara algo así, para mí fue solo otro día normal de trabajo. Yo estaba en la parte de atrás clasificando la ropa. Nunca esperé encontrarme con 42 mil dólares. Tomé la decisión e hice lo correcto", dijo Andrea.





RGG