Detienen al jefe de seguridad de la residencia de Jovenel Moïse

El jefe de seguridad de la residencia presidencial de Haití fue detenido por la Policía, según un colaborador. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando el asesinato del presidente Jovenel Moise, informa el medio CNN.

El jefe de la Unidad de Seguridad General del Palacio Nacional, Dimitri Herard, fue interrogado el miércoles y luego fue trasladado a una estación de la Policía en la capital del país, informó el coordinador de la defensa de Herard, Carl Martin.

Martin explica que las autoridades le dijeron a Herard que la decisión "vino de arriba".





LA INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA

El miércoles se dio a conocer que Herard no se presentó a una investigación ordenada por el Ministerio Público de Puerto Príncipe. En una carta, Herard informó que esto fue debido a la detención.

"Tengo el honor de informarles, atendiendo a la invitación que me envió la Fiscalía de Puerto Príncipe. Actualmente me encuentro bajo una medida cautelar ordenada por la Inspección General de la Policía de Haití. Como resultado, no estoy disponible para cumplir con la solicitud del Ministerio Público", dice la carta, según CNN.

"Si bien estoy dispuesto a responder una vez que expire esta medida de protección, solicito respetuosamente una suspensión de la ejecución de su oficina para este propósito, según sea necesario", continúa.





LOS HECHOS

El presidente de Haití fue asesinado el miércoles de la semana pasada, en un ataque a su residencia. Su esposa resultó herida y fue trasladada a un hospital en Miami.

Las autoridades de Haití creen que al menos 26 colombianos estuvieron involucrados en el operativo, y se dio a conocer que algunos de ellos son exmilitares de su país.

Tres ciudadanos estadounidenses también han sido vinculados at ataque: James Solages, Joseph Vincent y Christian Emmanuel Sanon.





