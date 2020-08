Detienen a exasesor de Trump por fraude sobre muro; Trump se desmarca

WASHINGTON.- Steve Bannon, el polémico exasesor de Donald Trump, fue detenido este jueves y acusado de defraudar cientos de miles de dólares de donaciones a una campaña para construir el muro en la frontera con México prometido por el presidente de Estados Unidos.

Junto a Bannon fueron arrestadas e imputadas otras tres personas por su papel en un supuesto fraude en torno a la iniciativa 'We Build the Wall' ("Nosotros construimos el muro", en inglés), que recaudó unos 25 millones de dólares, según las autoridades.

En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo horas más tarde no saber "nada" sobre la campaña 'online' para financiar el muro en la frontera con México por la que su exasesor Steve Bannon fue inculpado.

"No sé nada sobre este proyecto", dijo Trump a periodistas en la Oficina Oval de la Casa Blanca, señalando que se sentía "muy mal" y que es una "cosa muy triste".

Bannon, un actor clave en la victoria electoral de Trump en 2016 y arquitecto de la ideología nacionalista del gobierno del magnate republicano, está acusado de defraudar a donantes que contribuyeron a un fondo de 25 millones de dólares supuestamente para construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, informó la fiscalía de Nueva York.

Trump dijo que no trata "en absoluto" con Bannon. "No he tenido contacto con él desde hace mucho tiempo", afirmó.

El presidente también dijo que se oponía a la idea de buscar fondos privados para construir el muro. "Estaba convencido de que esto era algo que no se debía hacer", insistió.

La Casa Blanca emitió un comunicado subrayando que el mandatario no estaba "para nada involucrado" con este proyecto. La vocera de Trump, Kayleigh McEnany, puntualizó que el gobierno de Trump ya construyó más de 300 millas (482 kilómetros) de muro fronterizo "gracias al trabajo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército", y que para fin de año "habrá completado casi 500 millas (804 kilómetros)".

¿Quién es?

El exasesor de Donald Trump, que fue despedido de su cargo hace ya tres años, ha sido siempre una polémica figura vinculada a la extrema derecha y al populismo. Poco después de dejar su cargo, visitó frecuentemente Europa para reunirse con líderes extremistas como Marine Le Pen o Matteo Salvini.

Bannon, exdirector de la página web de ultraderecha Breitbart News, cobró tal relevancia dentro de la Casa Blanca en los inicios del mandato de Trump que algunos bromeaban con que era él quien manejaba verdaderamente las riendas de la presidencia.

Con información de Reuters