Detienen a estudiante que mató a sus padres en universidad de Michigan

REDACCIÓN 03/03/2018 10:59 a.m.

Un estudiante de 19 años sospechoso de matar a sus padres en una residencia de la Universidad Central de Michigan (CMU) antes de huir del campus fue detenido en las primeras horas de este sábado tras una intensa búsqueda en la que participaron más de un centenar de policías.

De acuerdo con los primeros reportes, el padre del asesino trabajaba como oficial de policía.

The suspect in the shooting incident that happened on CMU's campus is now in custody. Get more details at https://t.co/9LfrVQwM0i.