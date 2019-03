Desvía Trump donaciones a su campaña para sus negocios

REDACCIÓN 20/03/2019 03:10 p.m.

Donald Trump tomó de su campaña de reelección 1.3 millones de dólares para alquiler, comida, alojamiento y otros gastos desde que asumió el cargo, según un análisis de Forbes de las últimas presentaciones de campaña.

Y aunque los donantes han contribuido con más de 50 millones de dólares a la campaña, el presidente multimillonario no ha puesto nada de su propio dinero. El efecto neto: 1.3 millones de dólares del dinero de los donantes se ha convertido en 1.3 millones del dinero de Trump.

En diciembre, Forbes informó sobre los primeros 1.1 millones que el presidente Trump cambió de su campaña a su negocio. Desde entonces, su campaña presentó documentación adicional que muestra que gastó otros 180 mil dólares en propiedades de Trump en los últimos tres meses de 2018.

Nada de esto parecía probable cuando Donald Trump entró por primera vez en la política. "No necesito el dinero de nadie", anunció el día en que lanzó su campaña 2016, de pie dentro del atrio de mármol en Trump Tower. "Estoy usando mi propio dinero. No estoy usando a los cabilderos. No estoy usando donantes. No me importa. Soy realmente rico".

Al principio, actuó así, gastando 50 millones de dólares de su propio dinero desde abril de 2015 hasta junio de 2016. Pero al mes siguiente, cuando fue nombrado oficialmente el candidato republicano a la presidencia, su modelo de financiamiento cambió. De julio a noviembre de 2016, los donantes contribuyeron 234 millones de dólares, mientras que Trump aportó solo 16 millones dólares.

Una vez que se convirtió en presidente, Trump tuvo la oportunidad de recuperar algo de dinero. La campaña destinó más de 800 mil dólares a Trump Tower Commercial LLC, la compañía holding a través de la cual Trump posee su interés en la Torre Trump original en la Quinta Avenida.

Trump Tower Commercial LLC recibió 225 mil dólares adicionales en alquiler del Comité Nacional Republicano, que coordinó esos pagos con la campaña. Eso significa que, desde la inauguración, el esfuerzo de reelección de Trump ha contribuido a canalizar más de 1 millón de dólares en la propiedad más famosa del presidente.

Además, la campaña ha pagado 54 mil dólares a Trump Plaza LLC, que controla una propiedad que incluye dos edificios de apartamentos de piedra marrón en la ciudad de Nueva York. El motivo de esos pagos, que figuran como "renta", sigue sin estar claro.

Tampoco está claro qué es exactamente el esfuerzo hacia 2020 que alquila para Trump Restaurants LLC, que ha recibido 60 mil dólares en fondos de campaña. Trump Restaurants LLC es otro holding vinculado a Trump Tower. El sitio web del edificio, que cuenta con un puñado de restaurantes de la marca Trump, incluye una página de renuncias legales para Trump Restaurants LLC.

Dentro del edificio se encuentran pistas sobre el propósito de los pagos. Cerca de Trump Grill y Trump's Ice Cream Parlor, hay un quiosco donde los turistas pueden comprar camisetas, sombreros y otros recuerdos de la campaña. La letra pequeña en la parte inferior de un cartel al lado del stand dice: "Pagada por Donald J. Trump para President, Inc." - el nombre oficial para el comité de campaña de 2020 del presidente.

El artículo original en Forbes

JGM

LEA TAMBIEN No le importa a Trump que se haga público el informe sobre la trama rusa La investigación indaga en los posibles vínculos entre el equipo de campaña de Trump y funcionarios rusos, además de las finanzas del mandatario