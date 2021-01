Después de meses sin decesos, China reporta primera muerte por covid

El gobierno de China informó que este jueves murió una persona contagiada de covid-19, en medio del resurgimiento de casos que tienen a una zona del norte de país con 20 millones de personas aisladas y una provincia en estado de emergencia, de acuerdo a un cable de AFP.

China había controlado el rebrote de coronavirus mediante confinamientos estrictos y pruebas masivas; sin embargo, la Comisión Nacional de Salud informó el jueves otras 138 infecciones, el recuento más alto en un solo día desde marzo del año pasado.

Las autoridades sanitarias no dieron detalles sobre la última muerte, excepto que ocurrió en la provincia de Hebei, donde el gobierno ha cerrado varias ciudades.

La semana pasada, las autoridades lanzaron una campaña de prueba masiva y cerraron las conexiones de transporte, escuelas y tiendas en la capital de Hebei, Shijiazhuang, el epicentro del último brote.

No se han reportado muertes en China continental desde mayo del año pasado, y la cifra oficial de muertos ahora es de 4,635.

JAPÓN BLINDA SUS FRONTERAS

Japón pone en marcha desde este jueves sus medidas fronterizas más estrictas hasta ahora, que cierran fronteras a no residentes, salvo excepciones; y que por primera vez contemplan castigos a los infractores de la cuarentena, incluida la deportación.

La entrada en vigor de las medidas, que requieren a todo el que entre en el país presentar una declaración jurada que autoriza a revelar públicamente su nombre, nacionalidad y cualquier información que contribuya a prevenir la propagación de la covid-19, coincide con la expansión del estado de emergencia.

En total, 11 de las 47 prefecturas del archipiélago, que aglutinan a más de la mitad de la población y el 60 % de la economía nacional, se encuentran incluidas desde hoy en la alerta sanitaria, que se prolongará al menos hasta el próximo 7 de febrero.

Aunque el estado de emergencia nipón no conlleva el confinamiento de la población, se ha pedido a los ciudadanos que no salgan si no es estrictamente necesario y se ha instado al sector de la hostelería a que adelanten su cierre comercial a las 20:00 horas.

En este contexto, Japón ha decidido endurecer sus restricciones fronterizas y suspender el "corredor de negocios seguro" que había establecido con once países de Asia-Pacífico, con el que 11.546 personas (sobre todo de Vietnam y China) habían entrado en el país entre el 4 y el 10 de enero, según datos del Ministerio de Justicia.

Por primera vez desde que Japón detectara su primer caso de covid en enero de 2020, el país ha establecido castigos para quienes entren en el territorio e incumplan su cuarentena de 14 días.