Deshielo en Groenlandia adelanta pronósticos climáticos de 2050

A heat wave is starting tomorrow over Greenland with Tmax reaching 25°C in tundra. The integrated anomaly of melt over the next 5 days (resp. over Summer 2019) will be 40Gt ~0.11mm (resp. ~0.65mm) sea level equivalent. Summer 2019 = what the models project for 2050 using RCP85. pic.twitter.com/nrryUhpCmk