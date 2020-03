Desesperación en la Zona Roja de Italia por el covid-19

MILÁN.- Al principio fue la sorpresa y la incredulidad... El caso del primer paciente italiano positivo al Coronavirus en la localidad de Codogno, a sólo una hora de distancia de Milán, la capital de Lombardía, ocasionó que en el lapso de poquísimo tiempo habitantes de diez localidades se encontraran de repente sitiados sin poder salir.

No importó si ahí habitaban o sólo estaban de visita. El pánico recorrió tan rápido el terreno que quien quiso salir de ahí, se topó de repente con 35 puntos de control, donde ya estaban decenas de militares y carabineros trazando una circunferencia que, desde el pasado 21 de febrero, se le conoce como "Zona Roja", y algunos medios la llaman ya la "Wuhan" italiana en referencia a la ciudad china donde explotaron los casos del Covid-19.

A quienes se acercaban a los límites, les explicaban la negativa del paso. El objetivo, era y desde entonces tratar de evitar que el contagio se extienda hacia otros lugares, aunque parece ya inevitable.

Era viernes y el ruido intermitente de las sirenas rompió de repente la cotidiana tranquilidad del Basso Lodigiano, como conocen también sus pobladores a esta zona, quienes de repente se descubrieron encerrados en un rango de unos 15 o 20 kilómetros a la redonda, sin poder traspasar esa nueva frontera.

Alrededor de 50 mil personas de las localidades de Codogno, Casalpusterlengo, Somaglia, Castiglione D´Adda, Terranova dei Passerini, Maleo, San Fiorano, Fombio, Bertonico y Castelgerundo, están ahí encerrados desde el pasado viernes 21 de febrero, viendo cómo su vida se detuvo en medio de las noticias de contagio, inactividad, suspensiones, enfermedad y hasta de muerte.

"Yo había llegado una semana antes para visitar a mis padres que viven en Casalpusterlengo y de repente ya no pude salir", cuenta Carlotta Boiocchi, una joven maestra de preparatoria que vive y trabaja en Milán pero que quedó atrapada por la cuarentena que impusieron en la Zona Roja.

A su novio lo pudo ver hace unos días de lejos en uno de los puntos de control donde él fue a dejarle algo de ropa y libros. Aunque ella está bien y no ha tenido ningún síntoma del nuevo virus, se saludaron a más de seis metros de distancia. El se regresó a Milán y ella a casa de sus papás.

Este fin de semana se cumplen 15 días de la cuarentena en que los 50 mil habitantes del Basso Lodigiano están involucrados, pues de la noche a la mañana, quedaron ahí atrapados sin tener la certeza de cuándo podrán retomar su vida, cuándo podrán salir de la zona, cuándo podrán abrir sus negocios, cuándo podrán volver a trabajar, cuándo regresarán a la escuela, cuándo se curará la vecina con la que ayer platicaban, cuándo saldrá del hospital X contagiado, cuándo llegarán más médicos, cuándo reemplazarán a los y las enfermeras que no han parado de trabajar, y muchas preguntas más que a diario se cuestionan aquí.

Las dudas aquí toman otra dimensión que en el resto del país, donde muchas actividades también se han detenido, pues aunque actualmente en todas las regiones de Italia ya hay al menos un caso, como en Basilicata o dos casos como en Calabria, Cerdeña o Valle D´Aosta, aquí en Lombardía se concentra más del 60 por ciento de los casos de contagio, incluyendo el del número de personas muertas.

Por eso, todas las preguntas incluyendo la de "¿quién puede ser el próximo en morir?" aquí se siente diferente, pues no son números ni casos aislados de los que los noticieros y periódicos no dejan de hablar desde hace 15 días. Aquí, son los amigos, los familiares, que ellos mismos conocen, que frecuentaban, con quienes platicaban, a quienes los une un lazo de cariño y que de un momento a otro ya no están.

Hasta el viernes se contaban 3858 personas contagiadas, y sólo en Lombardía 2 mil 251, concentrados mayormente en esta "Zona Roja". También el número de muertos aquí ha sido mayor: 73 de los 148 que hasta ahora se registran. Por eso, los números que a diario dan a conocer las autoridades, junto con los días de encierro a los que han sido sometidos, está poniendo a prueba a la población.

EL CICLO DE LA INCERTIDUMBRE

Los días de paro se van alargando. Apenas el gobierno informó el pasado miércoles 4 de marzo que la suspensión de todas las escuelas, es decir, en todo el país, se prorrogaría hasta el 15 de marzo, pero en el decreto que publicó esa misma noche, la fecha que dice que en realidad se podría volver, es hasta el 3 de abril.

Para los habitantes de la Zona Roja, que en estos días también se analiza pueda alargarse a la zona de Bérgamo (siempre en Lombardía) donde los casos de contagio siguen creciendo, ha sido un golpe a su resistencia.

"Es una situación surrealista. De un momento a otro nos encontramos en un lugar donde todo estaba cerrado, donde en un principio no se podía salir ni tener mayor acercamiento a las demás personas", narra Caterina Basseti, habitante de Casalpusterlengo, quien asi como otras personas de la zona coinciden en decir que lo que más extrañan son las pequeñas cosas que de repente ya no pueden hacer, como ir a tomar el café a un bar o simplemente salir cuando querían.

De las cosas positivas que dice le ha tocado vivir, ha sido sentirse acompañada aún en la distancia.

"Estos días he recibido llamadas de toda Italia, amigos que hacía mucho no escuchaba, ahora me han llamado y sé que están preocupados por nosotros".

El caso de Barbara Bestazza es un poco distinto. A pesar que su vida la transcurre por completo en lo que ahora es la Zona Roja, pues es maestra en Codogno, y sus tías y una hija viven en Casalpusterlengo, ella vive en una localidad llamada Senna Lodigiana, que quedó fuera de la zona de mayor peligro, aunque sí colinda.

"Yo sinceramente hubiera preferido que la emergencia me tocara allá, porque ahora no puedo ver a mi hija, a mi nieto que tiene 8 meses. Mi otra hija que vive con nosotros, se la pasa llorando todo el tiempo pues todos sus amigos y su novio viven en lo que ahora es la Zona Roja".

Está entre enojada, triste y desesperada porque lo único que quiere es regresar a la normalidad, a su trabajo de maestra de primero de primaria, a seguir enseñando a los niños a leer, a acompañarlos, porque en estos días, tres de su grupo, perdieron a sus abuelitos afectados por el coronavirus.

Un día después de que he hablado con ella, me cuenta que dos de sus familiares también se han contagiado por el Covid-19.

"Creo que no debemos dar nada por descontado. Nuestros seres queridos es lo más valioso que tenemos y nadie debería ser dejado abandonado ante esta enfermedad", señala Bárbara, ante la preocupación de que a sus familiares, aun viviendo en la Zona Roja, los médicos no los han querido ver porque según ellos, no están tan graves.

LO QUE HA DEJADO EL CORONAVIRUS

Así pasan los días entre el encierro, la desesperación, las dudas, el llanto, la incertidumbre. Pero quizá algo positivo que ha dejado el coronavirus es la solidaridad que empieza a haber en la Zona Roja.

En estas localidades donde la economía y las actividades están prácticamente paradas, la gente comienza a actuar. Hay quien cocina para otros, quien hornea el pan para los demás.

Carlotta, por ejemplo, se ha unido a otro grupo de jóvenes que, voluntariamente, acuden a supermercados y farmacias para comprar comida y medicinas a los más ancianos.

También en esa Zona Roja un grupo de psicoterapeutas se han unido para dar soporte sicológico a los habitantes de esas comunidades y no dejarlos atrapados también por el miedo que se vive desde hace 15 días.

"Un grupo de colegas decidimos construir una red para apoyar a los pobladores de la Zona Roja vía internet", explica Giulio Costa, psicólogo originario de Castalpusterlengo, pues asegura que en mucha gente hay sentimientos de culpa y vergüenza por sentirse portadores de esta nueva enfermedad, pero que también hay muchos casos de miedo por no saber a ciencia cierta lo que va a ocurrir.

"Creo que la solidaridad es lo que nos puede ayudar más rápido a reponernos de esto, que, especialmente, para los que están dentro de la Zona Roja, ha sido y es más duro que en otras zonas de Italia porque se trata de un sacirificio que están haciendo por todos".

Quizá es pronto para saber lo que en momentos así se aprende, pero algunos como Carlotta y Caterina saben que la paciencia lo que han aprendido en estos primeros 15 días.

Sin embargo, ambas dicen por separado que no ven la hora de irse de compras, aunque en este acto, se interpone el pensamiento que será por ayudar a la economía de esta Zona Roja hoy detenida.

