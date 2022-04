Desde Barcelona piden justicia por Debanhi y otras mujeres desaparecidas

La colectiva Furia Mexicana protestó esta mañana en la Feria de los Pueblos Mágicos de Barcelona, España, por el caso Debanhi así como otros feminicidios y desapariciones de mujeres en México.

Las manifestantes portaban cruces de color rosa, así como pancartas en las cuales describen que México es una fosa, que todos los días 11 mujeres son asesinadas en nuestro país. Además, señalan que la República Mexicana es feminicida y aseveran que el caso de Debanhi no fue accidente, sino feminicidio, exigen justicia.

A través de un comunicado, Furia Mexicana recalcó que durante el proceso de búsqueda de Debanhi, fueron localizadas por lo menos cinco mujeres más reportadas como desaparecidas, por lo cual decidieron manifestarse desde la ciudad de Barcelona.

"Decidimos no callarnos más ante esta terrible ola de violencia contra nuestras hermanas, amigas y compañeras, y que ni las autoridades federales ni locales han sido capaces de parar o incluso reconocer la carencia de seguridad", se lee en el documento.

Asimismo, puntualizaron que, al ser mujeres, México es uno de los países más peligrosos del mundo para viajar.

"Nos matan en las carreteras, como le pasó Debanhi y, con suerte para nuestras familias, nos encuentran en una cisterna cuando nuestro cuerpo empieza a oler mal", escribieron.

La colectiva subrayó que en nuestro país matan a 11 mujeres cada día y advirtieron que no solaparán más la mentira del "paraíso mexicano".

Por último, luego de afirmar que el Gobierno de México asegura que con el evento promocional en Barcelona el turismo se transforme en una herramienta de bienestar y reconciliación social, recordaron a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México; Samuel García, gobernador de Nuevo León y Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco que esto no será posible sin las mujeres y la justicia para Debanhi, María Fernanda y miles que han asesinado.

Las mujeres que integran esta agrupación son mexicanas migrantes, feministas radicadas en la ciudad española y otras localidades de Cataluña.

Mientras tanto, el viernes pasado mujeres y colectivos feministas en la ciudad de Monterrey, marcharon en las calles para exigir a las autoridades el esclarecimiento de la muerte de Debanhi Escobar. "El nuevo Nuevo León es feminicida", gritaban las manifestantes.

En este sentido, las mujeres no aceptaron la versión oficial de los hechos, la cual apunta que la joven cayó por accidente en una cisterna del Hotel Nueva Castilla de la localidad.

"¡No fue accidente, no fue accidente, fue feminicidio!", reclamaron.





PIDEN DESTITUCIÓN DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD

Las feministas exigieron que Aldo Fasci Zuazua, secretario de seguridad de Nuevo León, sea destituido de su cargo tras aceptar que existió una falla humana masiva durante la búsqueda de Debanhi.

Sin embargo, el caso de la desaparición de Debanhi no es la única causa, las manifestantes también exigieron la localización de Yolanda Martínez, quien cumple 21 días en calidad de desaparecida en la entidad.

En tanto, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León determinó que la causa de la muerte de la mujer de 18 años fue una contusión profunda en el cráneo, no así por ahogamiento, dado que sus pulmones no tenían agua y agregó que cuando el cuerpo de Debanhi cayó a la cisterna del Motel Nueva Castilla, ya no tenía signos vitales.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló en su conferencia matutina del 22 de abril que si la familia de la joven lo considera necesario, la Fiscalía General de la República podría atender el caso.

Asimismo, Mario Escobar, padre de Debanhi subrayó en una entrevista con Ciro Gómez Leyva en su programa de radio que sospecha que el cuerpo de su hija haya sido sembrado en el lugar.

