Descubren a indigente coludido en fraude de recaudación de fondos

En agosto pasado se dio a conocer el caso en el que una pareja embaucó a un indigente al recaudar fondos y utilizar el capital para realizar varias compras, entre las que se incluye un viaje de vacaciones y un auto deportivo, así como el uso en centros de apuestas.

De acuerdo a lo informado por Excélsior, el supuesto indigente Johny Bobbit Jr demándó a Kate Mc Clure y a Mark D`Amico por no recibir la totalidad de los más de 400 mil dólares que se juntaron a través de la página Go Found Me.

No obstante, las autoridades han determinado que tanto la pareja como Bobbit Jr planearon y llevaron a cabo la estafa.

En viertud de ello, el portal de recaudación reembolsó a los cerca de 14 mil donantes la dádiva depositada, la cúal asciende a 402 mil 707 dólares.

El portavoz de GoFundMe ha declarado que la compañía "siempre protege completamente a los donantes, por lo que tenemos una política de reembolso integral en vigencia".

Se especula que el trío de estafadores se conoció en el mes de julio, un mes antes de llevar a cabo la campaña de recaudación de fondos.

