Desacuerdo entre Republicanos y Demócratas mantiene el cierre de gobierno en EU

Desde el pasado 22 de diciembre se mantiene el cierre parcial del gobierno de los Estados Unidos, en razón al desacuerdo que impera entre Republicanos y Demócratas en temas como el muro fronterizo con México –para el cual el gobierno de Donald Trump pide una financiación de 5,700 mdd- y el presupuesto federal de la nación estadounidense.

El motivo central del cierre gubernamental es la exigencia del presidente Trump de cumplir su petición de empréstito para la construcción del muro en la frontera entre México y Estados Unidos.

Por su parte, el mandatario ha referido a través de su cuenta de Twitter que el día de mañana dará un mensaje sobre la crisis humanitaria y de seguridad nacional que atraviesa la nación que dirige.

I am pleased to inform you that I will Address the Nation on the Humanitarian and National Security crisis on our Southern Border. Tuesday night at 9:00 P.M. Eastern.