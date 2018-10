Denuncia a Facebook por ser contacto entre menores y tratantes

REDACCIÓN 03/10/2018 02:56 p.m.

El pasado lunes, se levantó una demanda en Houston, Texas contra la red social Facebook, aduciendo que la plataforma permite a tratantes de humanos, sin ninguna restricción "acosar, explotar, reclutar, entrenar... y extorsionar a niños" para adentrase al mundo del comercio sexual.

De acuerdo con la denuncia, misma en la que se solicita al menos un millón de dólares como indemnización, Facebook debería responsabilizarse por ser el "primer punto de contacto entre los traficantes de sexo y estos niños", además de dotar al tratante de credibilidad.

Annie McAdams, abogada de la demandante identificada con el seudónimo Jane Doe declara que su cliente "fue objeto de trata no sólo por lo que un proxeneta hizo. Ese proxeneta no podría haber reclutado a Jane Done si no fuera porque Facebook le dio acceso a ella".

También en La Silla Rota: Karen anuncia su muerte en Facebook, la encontraron ahorcada

Con 15 años de edad en 2012, Jane Doe fue agregada por un usuario de la red social que le prometió darle empleo como modelo. Tras una discusión con su madre, Jane accedió a conocer a su ´amigo´, en una cita donde fue golpeada por personas que le habían pagado al traficante, violada, fotografiada y prostituida mediante la página web Backpage.com.

"Facebook tiene la tecnología para ser capaz de desarrollar algoritmos que se fijen en los indicadores y banderas rojas sobre explotación y abuso potenciales", expresa Tony Talbott, director de Abolition Ohio, University of Dayton, grupo dedicado a combatir el tráfico humano.

LEA TAMBIEN Por error subió a Facebook sus abusos, así cayó pedófilo en Puebla Abuso sexual a dos menores, así como pornografía infantil, por esos delitos Martín fue recluido entre las rejas

LEA TAMBIEN Policía tirotea a jóvenes mientras transmitían por Facebook De estos cuatro sospechosos, tres habrían muerto y el cuarto habría resultado herido

DJH