Demócratas piden a Trump frenar muro y centrarse en covid

Un grupo de más de cuarenta legisladores demócratas instó este viernes al presidente estadounidense, Donald Trump, a detener "de inmediato" la construcción del muro en la frontera con México para centrarse en la crisis sanitaria provocada por el coronavirus SARS-CoV-2.

"Nuestro gobierno no debe abandonar a nuestros ciudadanos en su hora de necesidad. Debemos dedicar todos los recursos para abordar la crisis del covid-19. Mis colegas y yo solicitamos que detenga de inmediato la construcción del muro fronterizo", señaló la representante en la Cámara Baja Grace Napolitano, que representa al distrito 32 de California.

En concreto, Napolitano se refirió a los recursos, tanto económicos como de personal, del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en sus siglas en inglés) y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, en inglés).

La representante californiana envió una carta a la Casa Blanca en la que pidió que estas dos agencias ayuden a "parar el virus", ayuden "a las comunidades locales" y prevengan "la muerte de miles de estadounidenses", en vez de seguir levantando el muro en el linde sur del país.

"Pese a la pandemia, estamos muy preocupados por unos informes recientes en la prensa de que las agencias están destinando personal y recursos para escalar la construcción del muro", señalaron los más de cuarenta legisladores.

Además, consideraron que los propios trabajadores de la construcción se ven expuestos al COVID-19 porque se tienen que desplazar "desde varios puntos del país" hacia zonas fronterizas.

"Estas condiciones de trabajo y la falta de suficientes profesionales sanitarios en esas comunidades tan pequeñas incrementan de manera exponencial el riesgo de más brotes de coronavirus", apuntaron.

Entre los legisladores demócratas firmantes se encuentran los latinos Adriano Espaillat, del distrito 13 de Nueva York; Joaquín Castro, que representa el 20 de Texas, y Gil Cisneros, del 39 de California, entre otros.

En enero, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) Chad Wolf, presumió de que el Gobierno ha construido los primeros 160 kilómetros (100 millas) de un "nuevo" muro, aunque varias organizaciones apuntan a que en esa cifra se incluye el refuerzo de las vallas existentes.

Trump, que se presenta este noviembre a la reelección para un segundo mandato, ha prometido construir más de 805 kilómetros de muro para principios del próximo año.

EU recomienda taparse la cara en público, pero Trump dice que no lo hará

El Gobierno de Estados Unidos recomendó este viernes taparse la cara en público para evitar contagios de coronavirus, aunque el presidente, Donald Trump, dijo que él no seguirá esa sugerencia.

Los Centros de para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) actualizaron sus recomendaciones, en las que ahora también instan a la ciudadanía a utilizar piezas de tela para cubrirse la cara cuando estén en público.

"Los CDC están recomendado el uso de mascarillas no médicas para taparse la cara como una medida voluntaria adicional. Es voluntario, no hay que hacerlo. Es voluntario, no creo que yo vaya a hacerlo", anunció el mandatario en rueda de prensa, aunque dijo que "puede que sea algo bueno".

La recomendación de los CDC a nivel federal sigue a las que ya habían hecho en ese sentido en los últimos días los alcaldes de Nueva York y Los Ángeles a sus residentes.