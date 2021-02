Demanda de libro sobre Trump supera capacidad de editorial

WASHINGTON.- El éxito del libro “Fire and Fury: Inside the Trump White House” (Fuego y Furia: dentro de la Casa Blanca de Trump), que salió a la venta el pasado viernes y provocó conmoción en los círculos políticos de Estados Unidos, ha superado la capacidad de la editorial para imprimirlo.

Henry Holt and Company, la casa editora del libro escrito por Michael Wolff, no puede imprimir copias lo suficientemente rápido, de acuerdo con declaraciones vertidas a la cadena CNN por una persona con conocimiento directo del asunto.

Henry Holt enfrenta una acumulación de órdenes de distribuidores como Amazon, Barnes & Noble y otras librerías. La editorial está apresurándose a imprimir más libros, dijo la fuente.

Un vocero de Henry Holt and Company, señaló que las cifras de ventas aún no están disponibles para “Fire and Fury”, pero añadió que el libro es el número uno en la lista de los más vendidos de Amazon desde el miércoles, cuando los primeros extractos del libro se publicaron en Internet.

La edición electrónica (e-book) está disponible en cualquier momento, pero los tomos en papel son los que se retrasan.

Amazon advirtió a sus clientes que deberán esperar de “dos a cuatro semanas”, aunque las copias podrían enviarse antes si el calendario de impresión lo permite. A lo largo de todo el país las librerías vendieron en el primer día todos los libros que recibieron.

El libro originalmente ni siquiera se suponía que estaría en venta hasta el martes próximo.

Después de que las afirmaciones del libro sobre la condición mental del presidente Donald Trump comenzaron a filtrarse, el mandatario intentó detener la publicación con una carta de su abogado a la compañía editora y al autor de cese y desistimiento.

Ante la amenaza, Henry Holt adelantó cuatro días la fecha de lanzamiento del libro. Aunque se permitió a las tiendas comenzar a vender el libro el viernes, algunas no recibieron envíos a tiempo.

Algunas tiendas han recurrido a la configuración de listas de espera para clientes ansiosos que preferirían la edición impresa en lugar de un libro electrónico.

lrc